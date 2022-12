La lezione di Jolanda Renga: "Sono brutta? Nella vita contano l'anima e il cuore"

È diventato virale il video postato su TikTok da Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La ragazza ha risposto ai commenti negativi sul suo aspetto fisico che le vengono spesso rivolti con un messaggio potente e emozionante.

"Sono Jolanda o la figlia brutta. 'Sei brutta' è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola. Quando mi vedo allo specchio o nelle foto. Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte, tutto brutto. In realtà mi sono imbattuta in quel video per caso e all'inizio ci sono rimasta male, molto male. Quindi oggi ho deciso di chiedermi scusa. Scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza", dice, a bassa voce, con stampato sul viso il sorriso a tratti imbarazzato dei suoi diciotto anni.

“Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche la sosia dei miei genitori. In realtà - spiega - il mio sogno più grande nella vita è fare delle cose che contano, cose importanti. Mi piacerebbe tentare di migliorare un po' il mondo”.

"Ho sempre pensato che le cose più importanti fossero quelle che non possiamo vedere. Quindi io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia, al mio aspetto. Perché questo non resterà per sempre, invece il mio cuore e la mia anima saranno quelli per tutta la vita".

“Finché la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allora posso stare tranquilla. Perché sono abbastanza sicura che non si può dire di me che io sia cattiva, oppure egoista o insensibile”.

Una bella lezione per i bulli che confondono la libertà offerta dai social di poter commentare e fare parte delle vite degli altri con la libertà di offendere, di gridare in un microfono sempre aperto pensieri e parole senza misura né educazione, senza gentilezza né rispetto, qualità che non mancano di certo alla piccola, saggia Jolanda che parla di sé ma si fa carico anche di quelli che si sentono come lei, vittime di cyberbullismo, ma che magari hanno minori strumenti, minore attenzione mediatica.

A loro dice: “Siete tanto speciali e finché avrete cura e rispetto di voi stessi e degli altri brillerete sempre di una luce diversa. Le persone buone e gentili sono belle davvero. Non permettere a quelle persone di cambiare questa parte così speciale e unica e imparate invece ad apprezzarla e a renderla un punto di forza”.