Arianna, la moglie di Siniša Mihajlović: "Natale difficile con quella sedia vuota"

Così Arianna Mihajlovic, vedova dell'ex calciatore e allenatore serbo da poco scomparso dopo una battaglia con la leucemia, in un lungo post commovente pubblicato su Instagram in occasione del Natale: "Non hai voglia di festeggiare ma lo fai. Per i bambini. Per la famiglia. Farà male. I regali che quest'anno non c'è bisogno di comprare. La sedia vuota. I ricordi dei festeggiamenti passati. La voce che non senti. Sarà difficile ma la supererai. Può essere che in mezzo alle lacrime, un piccolo sorriso ti comparirà sul volto. Non c'è nulla di male. Sii grato dei festeggiamenti che avete fatto insieme. Inizia una nuova tradizione in sua memoria. E ricorda sempre l'amore che c'era".