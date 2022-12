Qatargate, la montagna di denaro sequestrata: tra Kaili e Panzeri 1,5 milioni in contanti

Circa 20 mila euro in contanti sono stati sequestrati oggi, nella sua abitazione di Abbiategrasso in provincia di Milano, a Francesco Giorgi, assistente parlamentare e compagno della ormai ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili, entrambi arrestati come l'ex eurodeputato Antonio Panzeri nell'indagine di Bruxelles sul cosiddetto Qatargate.

Secondo fonti informate Giorgi oggi avrebbe parlato a lungo con gli inquirenti belgi nei primi interrogatori effettuati dall'Ufficio Centrale per la repressione della corruzione. Il sequestro è stato eseguito dalla Gdf milanese in esecuzione di un ordine di investigazione europeo che già ieri ha portato ad alcune perquisizioni.

Aumenta così, oltre il milione e mezzo di euro a cui eravamo finora arrivati, la montagna di denaro contante sequestrata finora per il caso Qatargate. La polizia federale belga ha diffuso una foto dei contanti sequestrati. Nell'immagine si vedono pile di biglietti da venti, cinquanta, cento e duecento euro poste su un tavolo.

In totale per quanto riguarda l'ex vicepresidente greca dell'Eurocamera, Eva Kaili, secondo il giornale belga L'Echo, le prime stime parlano di 750 mila euro sequestrati in denaro contante. 150 mila euro raccolti in alcuni "sacchi di banconote", scrive sempre L'Echo, sarebbero stati trovati nella casa di Bruxelles della ex vicepresidente dell'Europarlamento, mentre 600 mila euro erano in una valigia in possesso del padre che è stato fermato mentre stava lasciando un albergo di Bruxelles. I contanti erano in tagli da venti e cinquanta euro.

Legale Kaili: “Non era a conoscenza dei soldi trovati a casa sua”

Kaili “non era a conoscenza dei soldi” trovati a casa sua, ha detto il suo avvocato, Michalis Dimitrakopoulos, alla Afp. L'ex vicepresidente dell'Eurocamera non ha "nessuna relazione con il denaro trovato a casa sua (...) non sapeva dell'esistenza di questo denaro", ha assicurato il legale.

Il parlamento europeo ha votato per la sospensione dal ruolo di vicepresidente del Parlamento europeo di Kaili e la Grecia ha deciso di congelare tutti i beni dell’eurodeputata arrestata venerdì in Belgio insieme al suo compagno. Nel mirino delle autorità greche, secondo quanto scrive il quotidiano belga Le Soir, ci sarebbe anche una società immobiliare di recente costituzione nel quartiere chic ateniese di Kolonaki, che sarebbe stata creata dall'eurodeputata 44enne e dal suo compagno italiano.