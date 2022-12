La Procura di Milano ha chiesto di processare quattro ex alti dirigenti di Mps

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio degli ex presidenti di Monte dei Paschi di Siena Alessandro Profumo e Massimo Tononi, dell'ex amministratore delegato Fabrizio Viola e dell'ex dirigente contabile Arturo Betunio, nell'ambito del terzo filone di inchiesta sulla contabilizzazione dei crediti deteriorati dell'istituto toscano, ossia di quei prestiti che la banca non riesce a ottenere la restituzione, del tutto o in parte. Ammonterebbero a 11,42 miliardi di euro le rettifiche sui crediti non correttamente inserite in bilancio tra il 2012 il 2015, secondo una perizia affidata ai professionisti Gian Gaetano Bellavia e Fulvia Ferradini dal giudice per le indagini preliminari (gip) dopo aver rigettato un'iniziale richiesta di archiviazione avanzata dai magistrati milanesi.

I quattro indagati sono accusati a vario titolo di false comunicazioni sociali, falso in prospetto e manipolazione del mercato. È stata invece stralciata la posizione della banca stessa, sotto indagine per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti

"Sono tranquillo. Ho operato correttamente, nel pieno rispetto del (mutevole) quadro normativo e sempre nell'ambito di un proficuo e condiviso confronto con le Autorità di controllo, ha subito commentato Alessandro Profumo.