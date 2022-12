La propaganda russa per mandare i poveri a fare la guerra in Ucraina: e si arruolano i debitori

Dalla casa esce il nipote in uniforme militare, strappa l’atto di compravendita e dice al nonno: “Ho firmato il contratto con l’esercito, ci risolleveremo!

Questo per esempio è il soggetto di uno spot che spopola sui social russi: nonno e nipote a malapena sbarcano il lunario. Il nonno è costretto a vendere i componenti della sua macchina di fabbricazione sovietica, a lui molto cara. L’acquirente gli dà quattro soldi, ma il nonno, che ne ha disperato bisogno, cede.

In Russia sono stati lanciati diversi video di propaganda sociale che mirano a incentivare gli arruolamenti volontari. Il gruppo preso di mira dalla campagna è costituito d poveri indebitati fino al collo ai quali si prospetta una rapida soluzione dei problemi finanziari grazie alla paga dei soldati.

Intanto giornalisti investigativi della provincia di Vladimir hanno scoperto che 10 dei 15 uomini arruolati e caduti in Ucraina erano pesantemente indebitati. In totale si stima che fossero indebitati per 100mila euro: il debito più cospicuo a carico di un tal Pavel Poglod, 40 anni: a suo carico una situazione debitoria di 72mila euro. Poglod si era arruolato nel settembre ed è stato ucciso il 6 ottobre scorso.

Un altro contrattista arruolato, il ventottenne Denis Rysev, aveva il debito di 22 mila euro. L’uomo si era arruolato lo scorso aprile ed è stato gravemente ferito a settembre. I medici hanno disperatamente lottato per la sua vita durante il ricovero all’ospedale. L’uomo però non ce l’ha fatta ed è morto il 3 dicembre scorso.