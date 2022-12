La Rise Above con 27 siriani verso il porto di Gioia Tauro, l'ok dalle autorità italiane

Le autorità italiane hanno assegnato al porto di Gioia Tauro lo sbarco di 27 persone a bordo della nave Rise Above della Ong tedesca Mission Life Line, recuperate e messe in salvo oggi nel Mediterraneo. Lo riferisce la stessa Ong, che ha salvato migranti siriani, tra cui 9 donne, 2 bambini, 3 anziani e 1 minore non accompagnato.

"Con sorprendente rapidità, ci è stato assegnato un porto sicuro, quello di Gioia Tauro, poche ore dopo il salvataggio. La Rise Above sta arrivando", ha twittato la Ong, che poche ore prima aveva riferito che le persone a bordo soffrivano di nausea, esaurimento e ipotermia.