La storica prigione "Croci" di San Pietroburgo andrà all'asta

Il complesso carcerario Kresty (“Croci” in italiano), situato lungo il fiume Neva, a San Pietroburgo, cambia proprietà: sarà consegnato alla società immobiliare pubblica russa Dom.RF, che si occuperà della vendita della struttura. Secondo un piano precedente, l'ex centro di custodia cautelare avrebbe dovuto essere convertito in un distretto artistico con hotel e ristoranti.

Il complesso è sotto la giurisdizione del Servizio penitenziario federale (FSIN) in concessione senza revoca. Per il suo trasferimento a Dom.RF, tale concessione sarà risolta.

Le "Croci" occupano un terreno di 4,2 ettari sul fiume Neva, la cui parte principale è composta da due edifici del carcere, che hanno la pianta a forma di croci, da cui il nome. Dalla vendita sarà esclusa parte della superficie, di 0,3 ettari, che comprende diversi edifici adibiti a dormitori per le guardie.

L'80% del ricavato dalla vendita sarà trasferito all'ente federale autonomo "Associazione scientifica e produttiva del sistema penitenziario", che è sotto la giurisdizione del Servizio penitenziario federale (FSIN).

Tra gli “ospiti” celebri del complesso carcerario Kresty in tutta la sua lunga storia ci furono Lev Trotsky, Anatolij Lunačarskij, compagno di lotte di Lenin, e il ministro della pubblica istruzione del suo governo. Lì furono imprigionati anche Aleksandr Kerenskij, capo del Governo Provvisorio post-zarista, il maresciallo sovietico Konstantin Rokossovskij, poeti come Nikolaj Zabolotskij e Daniil Harms, nonché il premio Nobel per la letteratura Iosif Brodskij e il filosofo Lev Gumilev, La madre di quest’ultimo, poetessa Anna Akhmatova, compose il suo ciclo delle poesie “Requiem”, mentre attendeva in fila per consegnare viveri al figlio incarcerato.