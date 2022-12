La tragedia di Fidene per lite tra consorziati. Chi è l'autore della strage

Campiti aveva un blog sul quale si leggono messaggi violenti, attacchi e critiche al Consorzio Valleverde. Un lungo post dal titolo 'Benvenuti all'inferno' racconta dei suoi attacchi contro il Consorzio, accuse per la "gestione mafiosa" delle opere di urbanizzazione e di gestione degli immobili all'interno del consorzio e contro le quote consortili ritenute troppo alte, insulti e violente invettive. "Benvenuti all'inferno, qui con il codice penale lo Stato ci va al cesso, denunciare è tempo perso, so' tutti ladri". Un lunghissimo elenco di accuse agli altri consorziati, riferimenti a presunte "mafie" e passaggi inquietanti come "Mi stanno tenendo senza pubblica illuminazione, si sa al buio si vede meno e si può sparare in tranquillità".

Contro il consiglio di amministrazione del consorzio Valleverde, a quanto sembra al momento, Campiti avrebbe sparato perché era in continua lite con loro. Il consorzio amministrava una serie di abitazioni in provincia di Rieti, tra i comuni di Ascrea e di Rocca Sinibalda, per lo più seconde case di persone che abitano nella zona di Fidene dove è avvenuta la sparatoria.

Dopo essere stato bloccato dalle forze dell'ordine l'uomo si è chiuso in un silenzio assoluto. Nel decreto di fermo la Procura di Roma contesta anche il pericolo di fuga nei confronti di Campiti, dato che l'indagato, al momento del fermo, aveva con sé il passaporto e in uno zaino vestiti e sei mila euro in contanti . A quanto si apprende, l 'uomo è stato trovato in possesso complessivamente di 170 proiettili e anche di un secondo caricatore . Ha sparato sette-otto colpi, altri sette erano nel caricatore dell'arma e altri 155 gli sono stati trovati addosso.

Passate le prime ore per l 'incredibile strage avvenuta oggi a Roma nella zona tra Fidene e Colle Salario, si comincia a delineare il profilo del presunto killer, Claudio Campiti di 57 anni. Innanzitutto la pistola, una glock calibro 9, l'uomo, che ha ucciso tre persone ferendone altre quattro in modo grave , l'avrebbe sottratta poche ore prima della strage al poligono di tiro di Tor di quinto, senza che nessuno se ne sia accorto. Il poligono di tiro, a Roma nord, è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti per accertare eventuali responsabilità a carico dei gestori.

Campiti stila poi una lista dei "soggetti coinvolti", dal sindaco di Ascrea alla presidente del Consorzio definita "una strega sotto spoglie di brava nonnina"; c'è poi un uomo, M.F., tra i più bersagliati nel post: "si becca 50 mila euro annui dal Consorzio per la manutenzione delle strade" e "utilizza il territorio del Consorzio come discarica" (nel blog ci sono molte foto di materiali edili nelle sterpaglie). "Quando un giorno portai i Carabinieri a visionare una delle sue discariche - racconta ancora - si presentò (…) accusandomi di atti vandalici all'interno del Consorzio (fatto da me denunciato). Dopo la mia denuncia ha dovuto formalizzare l'accusa in Procura dove mi ha accusato anche di aver rubato una madonnina e la Procura (...) ha mandato a perquisirmi casa. Quando misi lo striscione con la scritta 'CONSORZIO RAUS' sul mio fabbricato si fermò (…) e disse: "e mo' stai esagerando. Ancora pensava di avere incontrato uno dei tanti consorziati con il pannolino".

"Minacciava perché non voleva pagare il consorzio ed era stato già denunciato per questo". È quanto racconta Luciana Ciorba, vicepresidente del Consorzio Valleverde. "Ce l'aveva con tutti a cominciare dal consiglio d'amministrazione", aggiunge. L'uomo era stato denunciato, conferma chi indaga, e aveva a sua volta denunciato il Consorzio di cui faceva parte.

La sua abitazione in un fabbricato non ultimato e semi fatiscente

Secondo Il Corriere Campiti abitava in un fabbricato a due piani non ultimato, con i lavori completati solo al pianterreno e la parte superiore rimasta incompiuta. Una sistemazione semi fatiscente. "Pretendeva di rendere abitabile lo scantinato. Ma non si poteva abitare, non si poteva fare. Però lui ci viveva, e pretendeva che in qualche modo gli fosse riconosciuto un suo diritto. Ma non si poteva". Così ha riferito all'ANSA Stefano Micheli, sindaco di Rocca Sinibalda, uno dei due paesi del Reatino sui quali insiste il Consorzio Valleverde.

"Gli era rimasta la proprietà di questo scantinato - racconta ancora il sindaco - era molto legato a questa abitazione, e credo che per lui fosse l'unica cosa che aveva". Campiti secondo il sindaco mandava diverse missive in Prefettura che a volte chiedeva delucidazioni per le sue lettere. "Creavano qualche disagio, certo, ma nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo. Era tempo che non scriveva più".

Secondo il sindaco di Ascrea (l'altro comune su cui insiste il consorzio) Riccardo Nini, Campiti "viveva in condizioni sotto i livelli minimi. So che il Comune in passato gli aveva anche dato un contributo per sopperire alle sue carenze economiche e realizzare l'allaccio alla fognatura, ma i lavori non sono mai stati realizzati, per cui il Comune ha richiesto indietro i soldi".

Nini, che è in carica da circa un anno, spiega di non aver mai visto Campiti personalmente "ma chi lavora negli uffici comunali mi dice che era una persona educata e cordiale, salvo con i condomini a quanto leggo dal blog". "Perché non completò mai i lavori? A quanto leggo sempre dal blog lui dice per mancato reperimento di tecnici". Nel post del 2 novembre 2021 sul suo blog c'è un passaggio che dice: "Nella Sabina Mafiosa trovare un tecnico (geometra, ingegnere civile o architetto) che mi servirebbe per allacciarmi ora alla rete idrica e fognaria, se sei in lite con la banda locale (consorzio) è praticamente impossibile".