L'arresto dell'attrice Taraneh Alidoosti: gli appelli per la sua liberazione

L'artista 38enne originaria di Teheran ha una notevole fama non solo in patria ma anche all'estero, grazie alle sue interpretazioni in film pluripremiati del regista Asghar Farhadi, tra cui 'Il Cliente' vincitore del Premio Oscar.

Si moltiplicano gli appelli lanciati da celebrità e gruppi per i diritti civili che chiedono la liberazione dell'attrice Taraneh Alidoosti , una delle figure più importanti mai arrestate durante la repressione delle proteste anti-governative in corso da tre mesi in Iran.

Anche la celebre attrice britannica di origine iraniana, Nazanin Boniad i, si è espressa sui social media a sostegno di Alidoosti, denunciando che la collega è stata arrestata per "aver pubblicato una sua foto senza l'hijab obbligatorio in solidarietà con i manifestanti".

Agli appelli si è unita l'attrice e regista iraniana, Niki Karimi . Su Instagram ha scritto a sostegno della liberazione di Alidoosti, in un lungo post in cui ha invitato la sua generazione - quella post Rivoluzione islamica - a superare "le paure istituzionalizzate". "Basta, siamo stanchi e ora torniamo alla vita", ha scritto l'artista usando come hashtag i nomi di Alidoosti e dei registi arrestati Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof.

Il mese scorso, l'Iran aveva già arrestato due attrici: Hengameh Ghaziani e Katayoun Riahi , che avevano espresso solidarietà al movimento di protesta togliendosi il velo in pubblico. Entrambe sono state ora rilasciate su cauzione. A novembre, in carcere erano finiti anche l'attrice Soheila Golestani e il regista Hamid Pourazari , dopo che erano apparsi in un video in cui un gruppo di personaggi del cinema e del teatro fissano la cinepresa in silenzio e senza velo; anche loro sono stati rilasciati.

Da allora, centinaia di persone sono state uccise, migliaia arrestate. Nella scure del governo anche numerosi artisti come Amir Maghareh, cantante del gruppo pop Makanband, "convocato dalla procura di Evin a Teheran", "per fornire spiegazioni".

Taraneh Alidoosti è molto nota in Iran. Attrice fin dall'adolescenza, ha recitato anche nel film di Saeed Roustayi "Leila e i suoi fratelli", presentato quest'anno al Festival di Cannes.

"Le donne vengono arrestate e imprigionate in Iran per essersi rifiutate di indossare l'hijab obbligatorio, comprese attrici famose come Taraneh Alidoosti. Il potere della voce delle donne terrorizza i leader della Repubblica islamica", ha affermato il Center for Human Rights in Iran (CHRI), con sede a New York.

L'attrice aveva in particolare denunciato l'8 dicembre l'impiccagione di Mohsen Shekari: "una vergogna per l'umanità", aveva scritto sulla sua pagina Instagram, seguita da più di otto milioni di persone e che non è più accessibile.

A novembre aveva promesso di restare nel suo Paese, di “pagare il prezzo” di quanto sarebbe servito per difendere i suoi diritti e di smettere di lavorare per sostenere le famiglie delle persone uccise o arrestate durante le proteste.