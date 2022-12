L'atleta Fasiheh Radmanesh sfida il regime: sul podio con scritto sul volto: "Donna, vita, libertà"

L'atleta iraniana Fasiheh Radmanesh si è presentata ad Antalya, in Turchia, sul podio di una gara di boxe thailandese con l'hijab obbligatorio ma mostrando lo slogan delle proteste 'Donna, vita, libertà".

Le parole sono divenute famose in tutto il mondo alla luce delle manifestazioni che da quasi tre mesi scuotono la Repubblica islamica dopo la morte di Mahsa Amini. Radmanesh, con le tre parole disegnate sulla faccia, ha dedicato il suo terzo posto nella competizione al “popolo iraniano amante della libertà”.

Diversi atleti hanno espresso solidarietà alle proteste in corso, duramente represse dal regime, e sono stati minacciati o costretti a ritrattare. Nei giorni scorsi è stata demolita la casa di famiglia dell'arrampicatrice iraniana Elnaz Rekabi che era salita alla ribalta lo scorso autunno quando aveva gareggiato a capo scoperto, senza il velo in testa, in Corea del Sud, ai Campionati asiatici di arrampicata sportiva.