L'attesa per il messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella

Questa sera alle 20:30 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlerà, come di consueto, agli italiani e alle italiane per il tradizionale messaggio di fine anno.



Il discorso sarà trasmesso in diretta tv come ogni anno a reti unificate e in streaming sul canale YouTube della presidenza della Repubblica e sui social del Quirinale.



Quello del 2022 è il suo ottavo messaggio di fine anno rivolto agli italiani. Quello pronunciato lo scorso anno, sul finire del 2021, avrebbe dovuto essere il suo ultimo, aveva detto: “Ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po’ di emozione. Oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che, tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente”.



Poi la rielezione.

Parlerà in piedi nell'ala neoclassica del palazzo. Un intervento non lungo, cui ha lavorato con i collaboratori più stretti. Sarà rivolto ai cittadini. Temi: le conseguenze della guerra, il lavoro, i giovani, l'ambiente. Il Paese reale che in questi anni di turbolenze si è aggrappato al Quirinale. Quattro le parole chiave del Presidente: solidarietà, visione, responsabilità, comunità. La bussola di Mattarella. E naturalmente la Costituzione, il faro di ogni atto, che in questi giorni taglia il traguardo del 75esimo anniversario. Vi dedicherà un paragrafo.

Un argomento sarà la pace e nel discorso troverà spazio un ricordo di Papa Ratzinger.