Lavoro: azienda sarda riduce l’orario lasciando invariati stipendio e ferie

Certi del fatto che lavorare meno porti vantaggi in termini di produttività e di benessere e che, al contrario, lavorare di più non sia sinonimo di maggiore rendimento, le società sarde del gruppo Prossima Isola scelgono di diminuire l’orario di lavoro settimanale a parità di stipendio. Il gruppo, nato nel 2008, di cui fa parte anche Mentefredda, la società di servizi digitali e di marketing per il turismo, conta oltre 200 clienti, tra alberghi, aeroporti e parchi divertimento.

Dal 1° dicembre le aziende hanno introdotto la riduzione della settimana lavorativa: 35 ore anziché 40 lasciando invariati stipendio e ferie, proprio come in Francia, mentre in tutta Italia sono ancora poche le aziende che hanno deciso di fare questa scelta. Una scommessa, dunque, quella delle società Prossima Isola e Mentefredda, con sede ad Alghero e con poco meno di venti dipendenti, accolta con entusiasmo da tutto il personale, che stimola di fatto anche gli stessi soci.