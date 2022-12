Le borse accelerano, gas sotto i 100 euro

Le borse hanno accelerato a metà seduta e continuano a guadagnare dopo due giorni di stasi. Ora Milano +1,15%, in linea con gli altri principali indici in Europa. Positivi anche gli indici statunitensi, salgono di poco più dell'1%, spinti dalle trimestrali migliori delle attese di FedEx e Nike.

A Piazza Affari invece in evidenza i titoli energetici: rialzi di più del 3% per Saipem e anche per Eni, che oggi ha annunciato una nuova scoperta di gas nel giacimento offshore di Cipro. La stima sui volumi è tra i 56 e gli 85 miliardi di metri cubi.

Unici ribassi tra i titoli del listino del Ftse Mib per Iveco, -0,31%, e Prysmian, -0,54%.

Tra le materie prime, petrolio in rialzo per il terzo giorno consecutivo dopo che un report ha mostrato un calo nelle scorte negli Stati Uniti. Il Brent è scambiato a 81,5 dollari al barile, +1,90%.

Il prezzo del gas continua a rimanere sotto i 100 euro al megawattora, non succedeva da metà giugno. A metà pomeriggio è a 98,2 euro, un calo di circa il 25% in una settimana, spinto dal tetto al prezzo stabilito dall'Europa ma anche dai livelli alti degli stoccaggi negli stabilimenti europei.

Lo spread Btp/Bund è in calo di 4 punti base, a quota 212, con il rendimento del Btp decennale al 4,41%, in discesa di 5 punti base.