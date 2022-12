Le borse tornano positive, trainate dai future di Wall Street

A metà seduta le principali borse europee hanno girato in positivo, dopo un avvio in ribasso: a Milano +0,43% per l'indice Ftse Mib, ieri -0,36%. Lievi rialzi per Francoforte e Parigi, lieve ribasso per Londra. I rialzi seguono i future di Wall Street: +0,3% per quello sul Dow Jones, +0,8% per quello sul Nasdaq.

Oggi sui giornali finanziari internazionali le aperture sono tutte sulla Cina e sulla decisione di alcuni Paesi, tra cui l'Italia, di rendere obbligatori i tamponi per chi arriva dal Paese asiatico. Dal 5 gennaio gli Stati Uniti chiederanno un tampone negativo a chi si imbarcherà dalla Cina diretto verso gli States.

Le borse in Asia oggi sono state negative, -0,94% Tokyo e -0,85% per Hong Kong, dove l'indice Hang Seng dai minimi del 10 ottobre è salito del 32%. A prevalere in questi giorni è soprattutto l'incertezza sugli effetti che produrrà l'allentamento delle misure anti-Covid n Cina.

Una forte ripresa cinese potrebbe portare a più domanda di energia, a un rialzo del prezzo del petrolio e quindi a più inflazione anche in Occidente. E sulla base di questi ragionamenti ieri gli indici di borsa americani sono scesi di oltre l'1 per cento. Ma c'è anche il timore che l'esplosione di casi di Covid comporti nuove interruzioni delle catene di approvvigionamento delle aziende occidentali.

Sul fronte energetico, il petrolio è in calo dell'1,67%, il Brent scende a 83,3 dollari al barile (-1%). Lieve aumento per il gas, dopo un calo iniziale. Il future di gennaio è scambiato a 82,3 euro al megawattora, +1,1%, sui livelli della vigilia della guerra in Ucraina, il 22 febbraio.

Tra i 40 titoli del Ftse Mib maggiore rialzo per Diasorin, +1,80%, società specializzata in strumenti diagnostici, anche relativi al Covid. Seguono Amplifon, Saipem, Telecom Italia, con rialzi di circa l’1,5%. Maggiori ribassi Iveco e Moncler (-1,31%), quest’ultima sensibile, come tutti i titoli del lusso, alla situazione in Cina. Sotto la parità anche Tenaris, Leonardo e Buzzi Unicem.