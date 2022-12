Le condizioni di Ratzinger sono gravi ma stabili

Il Papa emerito Benedetto XVI si trova in condizioni di salute gravi ma stabili. "La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri", dicono all'ANSA fonti in contatto con l'ex monastero Mater Ecclesiae. "Il Pontefice sta rispondendo positivamente alle terapie, è vigile e parla, anche se rimane grave".

Ratzinger ha trascorso la notte continuamente sotto il controllo dei medici e il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore.

Ieri, al termine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI in Vaticano, era stato lo stesso Papa Francesco a chiedere "una preghiera speciale" per il suo predecessore perchè "molto ammalato".