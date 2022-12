Le piazze italiane si preparano a festeggiare il Capodanno: tutti i concerti nelle principali città

L’Italia scende in piazza per festeggiare il nuovo anno. Da Roma a Torino, da Perugia a Palermo, sono tanti gli italiani che scelgono di trascorrere l’ultima notte del 2022 in città, tra musica e divertimento. Allora ecco una lista degli eventi più importanti lungo lo stivale.

Perugia

Partiamo dal cuore dell’Umbria, dove è tutto pronto a Perugia, in piazza IV Novembre, per ‘L’anno che verrà’, la tradizionale trasmissione di Rai1 che accompagna gli spettatori nel nuovo anno, questa volta dal capoluogo umbro, proseguendo la partnership di RaiCom con la Regione, che lo scorso anno portò la festa a Terni.

Per l’ottava volta alla conduzione ci sarà Amadeus, che deve fare a meno di Nino Frassica (colpito dal Covid), ma che sarà affiancato dalla coppia comica Paolantoni-Cirilli, reduce dai successi di Tale e Quale Show.

Quella di Rai1 sarà una grande festa con tanta musica: ci saranno oltre 30 artisti e saranno eseguiti più di 70 brani con un’orchestra di 15 elementi. Tra gli ospiti Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Raf, i Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico, Nek, Piero Pelù, Mr Rain, Noemi, Donatella Rettore, i Modà, Francesco Renga, LDA e i Matia Bazar.

Roma

Tutto pronto a Roma per il concerto di Capodanno. L'evento si terrà all’interno del Circo Massimo, prevista un’affluenza di pubblico che potrebbe superare le 50mila presenze. Il live ‘Rome Restarts 2023’, che vedrà alternarsi sul palco Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni, sarà condotto da Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, volti e voci di radio Rds.

La festa inizierà alle 21.30 e proseguirà anche dopo il brindisi al nuovo anno con uno speciale dj-set a cura di Dimensione Suono Roma, per continuare a cantare e ballare insieme ai romani e ai turisti.

Napoli

A Napoli è tutto pronto per la festa di questa sera in piazza del Plebiscito, con Peppe Iodice e i suoi numerosi ospiti (Lina Sastri, Belen Rodriguez e tanti altri), mentre sul lungomare saranno aperte due grandi discoteche all’aperto. Si attende una grande partecipazione di pubblico: gli eventi sono gratuiti e la città, in questi giorni, è letteralmente invasa dai turisti.

Genova

A Genova la notte di San Silvestro sarà condotta da Federica Panicucci. Sul palco allestito in Piazza De Ferrari si avvicenderanno Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi e The Kolors.

Palermo

Torna il concertone di Capodanno a Palermo, dopo due anni di chiusura a causa della pandemia. Il 2023 sarà festeggiato a Piazza Politeama, con la conduzione dell’attore siciliano Sergio Friscia, con Ylenia Totino: sul palco salirà anche Francesco Gabbani.

Cinque ore di musica, gioia e allegria che prenderanno il via alle 20 con le esibizioni di tre giovani artiste e artisti siciliani: Esdra, Bruna e Kid Gamma. A seguire la Sicily Pop Orchestra diretta da Antonio Zarcone con la partecipazione di Mario Incudine e Alessio Bondì.

Dopo le 23 sarà la volta di Gabbani, con cui si brinderà al nuovo anno. Seguirà il collettivo siciliano Shakalab.

Verona

In piazza Bra a Verona iniziano i preparativi per il grande evento che accompagnerà all’atteso brindisi di mezzanotte.

A Verona la musica pop incontra la lirica con le arie più famose e apprezzate dal pubblico, è questo, infatti il via ufficiale all’anno del centenario del festival lirico.

Bologna

A Bologna si torna a stare insieme sul Crescentone la notte del 31 dicembre con il tradizionale rogo del Vecchione, accompagnati da Udendo (discorso per sola voce sospesa a sorpresa) di Alessandro Bergonzoni in un progetto artistico inedito appositamente composto e che si alternerà alla musica di Laura Gramuglia e PopPen djs in consolle.

Nell’anno in cui ricorre il centenario dell’amata usanza popolare bolognese tornerà dunque il classico rogo del Vecchione di mezzanotte al centro della piazza, dove potranno accedere 10 mila persone.

Firenze

Firenze ha deciso di non puntare sul tradizionale “concertone” ma ha preferito puntare su tanti eventi diffusi in tutta la città, al gospel in piazza Santissima Annunziata alla musica classica sul sagrato di San Lorenzo, solo per citarne un paio.

Torino

A Torino si balla in piazza Castello con la musica dal vivo dei Subsonica, di Willie Peyote, Eugenio in via di Gioia, Beba, Ginevra e Cantafinoadieci. Conduce la serata Sara D’Amario.

Venezia

A Venezia, infine, l’appuntamento per il conto alla rovescia e il brindisi di mezzanotte è in Piazza San Marco. Subito dopo prenderà il via lo spettacolo pirotecnico in Bacino San Marco e numerosi locali e ristoranti proporranno musica dal vivo.