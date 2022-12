Le storie di Bucha: 400 civili massacrati. Di 36 il NYT ricostruisce il loro ultimi istanti

A Bucha, nel nord dell'Ucraina, sono morti in 400. Un'indagine del quotidiano statunitense ha ricostruito le ultime ore di 36 delle vittime riconosciute prima del massacro incrociando immagini satellitari, certificati di morte, video e foto postati dalle stesse vittime sui social, messaggi e testimonianze dei loro familiari, dei loro amici e dei loro colleghi. Tutto iniziò la mattina del 3 marzo. In molti si preparavano a lasciare la città quando i russi sono arrivati e li hanno uccisi.

Tra le vittime c’è Volodymyr Ruchkovskyi, che prima di salutare Bucha doveva fare un'ultima commissione, ovvero comprare dei generi alimentari per il padre che non voleva lasciare la città. Ruchkovskyi però non è riuscito a completare il suo compito: i soldati russi hanno sparato alla sua auto e lo hanno ucciso. I suoi resti sono stati trovati nella vettura settimane dopo.

A morire sotto i colpi di arma da fuoco anche Zhanna Kameneva, che aveva trascorso i primi giorni della guerra come volontaria per aiutare le evacuazioni. Il 5 marzo però aveva deciso di lasciare e aveva detto alla sua famiglia di tenersi pronta. Uscita di prima mattina per il suo ultimo turno di volontariato, Kamaneva non è mai più tornata a casa ed è morta sulla strada che percorreva ogni giorno a bordo della sua auto.

Oleksandr Kovalevskyi, invece, lascia casa per cercare del cibo. E scompare, come tanti. Trascorre una settimana, poi sua moglie decide di andare a cercarlo. Percorrono appena pochi metri quando, su Yablunska Street, trovano il suo corpo. È un vicino a chiedere aiuto su un gruppo Telegram per spostare il cadavere. Nessuno risponde: il corpo di Oleksandr resta sull’asfalto per settimane.

Ha pagato con la vita l’affetto verso i suoi animali domestici Serhii Petrenko, rimasto a Bucha dopo aver fatto fuggire la moglie proprio per avere cura di loro. Intanto aiutava i volontari a raccogliere aiuti umanitari e a distribuirli. Il destino è comune a molte altre vittime: il suo cadavere viene ritrovato su Yablunska Street.

Dmytro Chaplyhin ha appena 20 anni e vive nella casa della nonna. Per giorni, filma le scene di guerra attorno a lui: colonne di fumo sollevate da bombardamenti e persino le truppe russe lungo le strade della città. Quando i russi sfondano la porta, trovano le immagini sul telefonino. Lo portano via, senza ascoltare le suppliche della nonna, che per giorni cammina fino alla base degli invasori per chiedere la liberazione di Dmytro. Senza sapere, però, che il ragazzo era già stato fucilato.