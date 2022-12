Manovra, dal Reddito di cittadinanza alla Carta del merito.Salta la modifica sul Pos. Tutte le norme

Nel 2023 il Reddito di cittadinanza sarà versato ai percettori abili al lavoro per sette mesi, anziché per otto. Inoltre, in attesa di una revisione sostanziale dal 2024, chi rifiuterà anche la prima offerta di lavoro perde il diritto al sussidio . Attualmente invece la norma stabilisce che si intende offerta 'congrua' quella che valuta "la coerenza tra offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate; la distanza del luogo di lavoro dal domicilio (entro 80 chilometri) e i tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico (raggiungibile in 100 minuti)".

Al via la sperimentazione nelle città metropolitane del "reddito alimentare" da destinare a chi è in povertà assoluta : lo prevede un emendamento del Pd alla manovra approvato nella notte. Con un fondo da 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 saranno distribuiti pacchi realizzati con i prodotti invenduti della distribuzione alimentare "da prenotare mediante un'applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili". In un decreto del ministero del Lavoro, da emanare entro 60 giorni, verranno definiti le modalità attuative, la platea e il coinvolgimento del terzo settore.

Due i nuovi bonus dedicati ai giovani basati sul reddito e sul merito: la “Carta della cultura Giovani”, per i residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 35mila euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento di 18 anni, e la " Carta del merito", per chi si è diplomato con 100 centesimi. Valgono 500 euro ciascuna e sono cumulabili.

Tornano le multe ai commercianti che rifiutano il pagamento con carte . È stata cancellata la norma sul Pos, visti gli appunti dell'Ue. È stato infatti approvato in commissione Bilancio alla Camera l'emendamento alla manovra che sopprime la modifica introdotta nella stessa legge di bilancio con cui si introduceva un tetto di 60 euro entro il quale i commercianti avrebbero potuto rifiutare transazioni col pos senza incorrere in sanzioni. È stato deliberato inoltre di istituire un tavolo tra banche ed imprese per tagliare i costi di utilizzo del Pos nelle transazioni fino a 30 euro per gli esercenti con fatturato fino a 400mila euro.

Spazio anche a due provvedimenti che inizialmente dovevano essere contenute nel Dl Aiuti quater: la proroga fino al 31 dicembre del termine per presentare le Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) asseverate per il superbonus.

Di seguito le misure che hanno già ottenuto il via libera e quelle ancora in via di approvazione.

La manovra mette in campo provvedimenti per 35 miliardi di euro, di cui 21 sono destinati alle misure per la mitigazione dell'aumento del costo dell'energia. Un testo che si misura con il contesto geopolitico ed economico legato al conflitto in corso in Ucraina da 10 mesi, che ha portato alla crescita del costo dell'energia e alla corsa dell'inflazione .

Pensioni minime

Passano a 600 euro le pensioni minime per gli over 75. La misura vale solo per il 2023. Cambia la norma della manovra che rivede per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni. Viene, infatti, portata dall'80 all'85% la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (circa 2000-2500 euro). Mentre per le pensioni più alte gli scaglioni vengono rivisti con una riduzione della percentuale: dal 55% al 53% per quelle tra 5 a 6 volte il minimo; da 50% a 47% tra 6 e 8 volte il minimo da 40% a 37% da 8 a 10 volte il minimo e da 35% a 32% negli assegni oltre 10 volte il minimo

Opzione donna

Opzione donna per ora non cambia. Negli emendamenti del governo non compare infatti alcuna modifica della misura che prevede per il 2023 la possibilità dell'anticipo pensionistico con un'età di 60 anni, che può essere ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni, ma limitatamente a tre categorie specifiche di lavoratrici: caregiver, invalide almeno al 74% licenziate o dipendenti da aziende con tavolo di crisi. Il Pd insiste però per tornare alla versione attualmente in vigore, senza vincoli legati ai figli e valida dunque per tutte le donne.

Tetto al contante

È stata confermata la variazione da 1.000 a 5.000 euro per il tetto al contante.

Taglio cuneo fiscale

Il taglio del cuneo fiscale al 3% è stato esteso ai redditi fino a 25.000 euro che sale quindi da 20.000 a 25.000. Da 25.000 e fino a 35.000 euro il taglio del cuneo fiscale è confermato al 2%. Con lo stesso emendamento si dispone l'aumento da 500mila a 800mila dei redditi per i quali le imprese minori possono ricorrere alla contabilità semplificata.

Extraprofitti

Tra le proposte più discusse la tassa sugli extraprofitti, che si applicherà solo alle aziende con almeno il 75% dei ricavi dal settore energetico.

Stralcio cartelle

In materia di tributi, viene disposto che la stralcio automatico delle cartelle sotto i 1.000 euro non varrà per le multe e le tasse locali. Ad eccezione degli interessi, che verranno comunque cancellati, saranno gli enti locali a decidere se procedere o meno a depennare o l'imposta dovuta.

Smart Working

I lavoratori fragili potranno lavorare in smart working, sia nel pubblico che nel privato, fino al 31 marzo, anche esercitando - se necessario - un'altra mansione. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio della Camera, che non cita invece i genitori di figli under 14. Il datore di lavoro, si legge, assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile "anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento".

Mutui e settore immobiliare

Nel settore immobiliare è prevista è una detrazione di imposta pari al 50% dell'Iva per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di abitazioni di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente.

Il mutuo potrà essere rinegoziato, passando dal tasso variabile a quello fisso. La misura è rivolta a coloro che hanno un Isee fino a 35mila euro e devono rinegoziare un finanziamento che non superi i 200mila euro.