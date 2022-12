Qatargate, Letta: "Noi partito di gente perbene, non accettiamo sporcizia su di noi"

Il Pd è "un partito fatto di persone perbene, non accetteremo mai tutta la sporcizia che ci sta cadendo addosso, uno scandalo inaccettabile e per questo abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta a Bruxelles e ci costituiremo parte lesa e saremo inflessibili, tutti i responsabili che hanno commesso porcherie devono pagare il loro conto". Così il segretario del Pd Enrico Letta dal palco della manifestazione dem a Roma contro la manovra del governo Meloni. "L'Europa non è quella roba lì. Per noi l'Europa è quella degli ideali di David Sassoli, non quella di quegli scandali e quelle porcherie che rigettiamo con tutta la nostra forza", ha poi proseguito Letta sul caso Qatargate.

Dal Qatargate alle prossime elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia Letta, sul palco di Piazza S.S. Apostoli, ha promosso i candidati per il governo delle due regioni: “Io sono qui anche per presentare i nostri due portabandiera alle prossime regionali, Alessio D'Amato e Pierfrancesco Majorino. Due persone straordinarie che faranno bene e noi gli passeremo il testimone del partito per i prossimi cinque anni”. Con la forza dei nostri due candidati in Lazio e in Lombardia rovesceremo quelli che dicono "il centrodestra è al governo, è in luna di miele"

"Quando si perdono le elezioni, l'opposizione si fa sulle cose concrete e per questo siamo qui. Per il prossimo congresso abbiamo davanti un percorso lungo, complicato, un percorso in cui dobbiamo rinnovarci attraverso il congresso", ha detto il segretario del Pd facendo appello all'unità nel partito. "il congresso si farà, con un nuovo segretario che prenderà il mio posto e farà meglio di me perché le prossime elezioni le vinceremo. Tutti insieme saremo in grado di vincere le prossime elezioni" e "saremo in grado di svelare gli inganni di questa destra", ha poi aggiunto.

La manifestazione di Roma è stata indetta dal Pd non solo contro la manovra del Governo, "ma anche per difendere sanità pubblica e politiche sociali". Da Letta un appello al governo, "Siamo qui per far sì che la legge di Bilancio sia la meno peggio possibile. Se non tutte, prenda almeno le nostre proposte che riteniamo necessarie per affrontare il caro energia. L'opzione donna. Il salario minimo. Fossimo stati noi al governo, oggi saremmo a parlare di una legge di Bilancio con il salario minimo", ha concluso il segretario dimissionario Dem.