LightUpUkraine alle 20 luci spente in solidarietà con l'Ucraina

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ieri ha lanciato un appello alle istituzioni e ai cittadini di tutto il mondo di spegnere le luci oggi, 21 dicembre, come gesto di solidarietà nei confronti dell'Ucraina. La campagna, denominata #LightUpUkraine, punta a spegnere le luci a sostegno dell'Ucraina, colpita dai blackout causati dagli attacchi russi, alle 20:00 ora locale. Monumenti di tutto il mondo, simbolo con la loro illuminazione delle festività natalizie, come il Rockefeller Center di New York o Trafalgar Square a Londra, aderiranno all'iniziativa, secondo un comunicato diffuso dal governo ucraino. La campagna punta anche a raccogliere almeno dieci milioni di dollari per finanziare l'acquisto di mille generatori elettrici per permettere il funzionamento degli ospedali ucraini. "Abbiamo bisogno del vostro sostegno. Ogni medico costretto a operare nell'oscurità. Ogni padre e madre che fanno del loro meglio per dare alle loro famiglie ciò di cui hanno bisogno, anche nell'oscurità. Ogni ucraino che ha fede nella libertà, nonostante l'oscurità", ha detto Zelensky.

Radicali Italiani, luci spente dalle 19 alle 20 "Sosteniamo la proposta per un blackout mondiale di un'ora lanciata dal presidente Zelensky e rilanciamo la nostra richiesta, già inviata a tutti i Comuni italiani, di esporre la bandiera dell’Ucraina e illuminare con i suoi colori i monumenti cittadini dal 24 dicembre al 6 gennaio", così in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani. “Da 10 mesi l’Ucraina sta subendo la violenta aggressione della Russia di Putin, che sta conducendo una guerra in violazione di qualsiasi norma e principio internazionale e umanitario. La volontà di sterminio del popolo ucraino è chiara nel momento in cui gli obiettivi dell’esercito russo sono concentrati soprattutto sui civili. Con l’arrivo dell’inverno Putin ha deciso di utilizzare anche l’arma del freddo, colpendo le infrastrutture energetiche ucraine e condannando la popolazione a vivere e a morire al buio e al gelo. In questo momento l'80% della regione di Kyiv è senza corrente”. La solidarietà italiana deve arrivare forte e decisa agli ucraini che stanno combattendo anche per la nostra libertà. Non sfugge però - concludono i tre esponenti di Radicali Italiani - che accanto alla dovuta solidarietà è necessaria l’iniziativa politica che, come proponiamo dall’inizio del conflitto, si sostanzia con l’incriminazione di Vladimir Putin dinanzi alla Corte Penale Internazionale, perché non potrà esserci alcuna pace senza l’attivazione della giustizia internazionale. L’appello Putin all’Aja si può firmare sul sito radicali.it", concludono.