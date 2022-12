L'Interpol rifiuta l’estradizione in Russia degli oppositori ricercati per fake news sull’esercito

L'Interpol ha rifiutato di estradare in Russia i giornalisti russi Alexander Nevzorov e Andrei Soldatov, la blogger Veronika Belotserkovskaya e l'ex agente di polizia Oleg Kashintsev. Sono tutti all'estero e sono ricercati per fake news e discredito dell'esercito russo. La Russia ha chiesto la loro estradizione, ma la lettera ufficiale della Task Force dell'Interpol afferma che l'organizzazione considera l'articolo del Codice Penale russo su fake news motivato politicamente.

Il sito russo Agentura ha anche pubblicato una lettera di Vyacheslav Mikheev, capo del dipartimento di estradizione dell'ufficio del procuratore generale della Russia, indirizzata al comitato investigativo russo. Mikheev conferma che l'Interpol considera politicamente motivata la persecuzione ai sensi dell'articolo del Codice Penale russo sulle cosiddette fake news sull’esercito russo.

Inoltre, Interpol può estradare solo i ricercati ai sensi degli articoli penali che esistono sia nella legislazione del paese in cui è stato commesso il presunto reato sia nella legislazione dei paesi del loro soggiorno. Poiché non ci sono articoli su fake news e sul discredito dell'esercito in altri paesi, l'estradizione su richiesta della Russia su questa base non è possibile.

Il giornalista e conduttore televisivo Alexander Nevzorov è stato inserito nella lista dei ricercati in un procedimento penale per discredito dell'esercito. Nevzorov è perseguitato per post sui social network sul bombardamento di un ospedale di maternità a Mariupol da parte dell'esercito russo. Il giornalista ha definito questo bombardamento deliberato. Gli attacchi deliberati da parte dei militari contro obiettivi civili possono essere considerati un crimine di guerra.

Andrey Soldatov è un giornalista investigativo specializzato nelle attività dei servizi. Dall'inizio della guerra, è apparso più volte su vari media indipendenti, parlando della reazione dei servizi segreti alle azioni del presidente russo Vladimir Putin.

Veronika Belotserkovskaya è una popolare blogger. I suoi temi principali sono la vita sociale e le ricette culinarie. Tuttavia, dopo che Belotserkovskaya ha condannato l'invasione militare russa dell'Ucraina sui social network, è diventata la prima persona pubblicamente nota a carico della quale è stata aperta un’inchiesta penale per fake news, ritenendo che le sue pubblicazioni contenessero false informazioni sull’operato dell'esercito russo. Lo scorso aprile la donna è stata inserita nella lista dei ricercati.

Oleg Kashintsev è un maggiore della polizia in pensione, sostenitore di Alexei Navalny, che si è anche espresso contro la guerra in Ucraina.