Restano in carcere Antonio Panzeri e Francesco Giorgi. Media greci: nel mirino oltre 60 eurodeputati

L'ex eurodeputato Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, arrestati venerdì nell'ambito del caso di corruzione che ha investito il Parlamento europeo, resteranno detenuti per almeno un mese. Uscirà dal carcere invece Nicolò Figà-Talamanca, per il quale è stato disposto il regime di sorveglianza con braccialetto elettronico. È l'esito dell'udienza tenuta oggi al Tribunale di Bruxelles, chiamato a decidersi sulle misure di custodia cautelare. Il fascicolo di Eva Kaili, vice presidente destituita del Parlamento europeo, è stato invece rinviato al 22 dicembre perché, riferiscono i legali della deputata a Politico.eu, nella prigione dov'è detenuta è in corso uno sciopero e pertanto non è stato possibile condurla davanti alla Corte.

Intanto, all'Europarlamento è stata presentata una risoluzione, redatta da tutti i principali gruppi, per "sospendere tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar, in particolare per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti e tutte le visite programmate, fino a quando le accuse non saranno state confermate o respinte". Il voto in plenaria è previsto per la giornata di giovedì.

Si apprende inoltre che la magistratura di Bruxelles sta esaminando le posizioni di altri deputati del Parlamento europeo che potrebbero avere ricevuto tangenti o benefit da un paese straniero per influenzare la propria attività politica: lo scandalo, insomma, potrebbe coinvolgere altre persone oltre alle quattro fermate e, secondo voci insistenti, non riguardare solo il Qatar ma anche il Marocco.

Il quotidiano belga Le Soir e il settimanale Knack, infine, hanno ricostruito la genesi delle indagini: iniziarono nel 2021, stando a quanto riferiscono le due testate, senza segnalazioni o interventi esterni, a seguito di investigazioni svolte dai servizi segreti belgi, che erano già entrati segretamente in casa dell'ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri, trovandovi 700 mila euro in contanti. A quel punto decisero di trasmettere tutta la documentazione al giudice belga che ha condotto l'inchiesta.

Media greci: nel mirino della giustizia belga oltre 60 europarlamentari

Sarebbero oltre 60 gli eurodeputati nel mirino della maxi-inchiesta sul Qatargate condotta dalla giustizia belga. Lo riporta la televisione privata greca MegaTv. I parlamentari europei che potrebbero essere toccati da indagini e perquisizioni, sempre secondo l'emittente ellenica, sarebbero per la maggior parte appartenenti alle famiglie politiche dei Socialisti &Democratici, del Partito popolare europeo e di altri partiti di sinistra. Le indiscrezioni sono state rilanciate anche dalla testata online tedesca Focus.de, ma non trovano alcuna conferma da parte della procura federale belga.