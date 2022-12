Lo scivolone del Sun: pubblica un articolo contro Meghan, poi si scusa pubblicamente

Il tabloid britannico The Sun ha chiesto ufficialmente scusa per aver pubblicato un articolo di Jeremy Clarkson, in cui il giornalista attacca violentemente Meghan Markle. Il testo è stato rimosso dagli archivi e al suo posto è stato pubblicato uno screenshot del post di scuse del cronista.

L'articolo era stato pubblicato la scorsa settimana dopo la messa in onda della seconda parte della serie di Netflix dedicata al principe Harry e a sua moglie Meghan in cui la coppia accusa la stampa in particolare di razzismo.

Clarkson scrive: “La odio. (...) Di notte non riesco a dormire e resto sdraiato lì, stringendo i denti e sognando il giorno in cui sfilerà nuda per le strade di ogni città del Regno Unito, mentre la folla grida 'Vergogna'”. Una citazione, davvero maldestra e gonfia di livore, tratta dalla serie tv Game of Thrones, in cui una delle protagoniste è costretta a camminare nuda mentre le persone le gettano addosso della spazzatura. L'autore del testo ha anche paragonato il suo odio per Meghan a quello per la first minister scozzese Nicola Sturgeon e la serial killer Rose West.

Il pezzo era stato rimosso dal sito due giorni dopo la pubblicazione su richiesta dello stesso autore, sommerso dalle proteste. Clarkson si è detto "inorridito per aver causato così tanto dolore" promettendo che sarà "più attento in futuro".

Molti lettori però hanno sporto denuncia: ne sono arrivate oltre 20 mila all'autorità di regolamentazione della stampa britannica. La stessa figlia del giornalista ha preso pubblicamente le distanze dal padre.

Così alla fine anche il Sun si è scusato, dicendosi sinceramente dispiaciuto e ha annunciato ieri sera di aver rimosso l'articolo anche dall'archivio, sostituendolo con il tweet di rincrescimento di Clarkson.