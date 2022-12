L'Onu espelle l'Iran dalla commissione sullo status delle donne. Per Teheran è "bullismo Usa"

L'Onu ha approvato una risoluzione proposta dagli Usa per "rimuovere con effetto immediato l'Iran dalla Commissione sullo status delle donne per il resto del suo mandato 2022-2026". I 54 membri del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc) hanno approvato il testo con 29 voti a favore (compatto il sostegno dell'Ue), 8 contrari (Bolivia, Cina, Kazhakstan, Nicaragua, Nigeria, Oman, Russia, Zimbabwe) e 16 astenuti.

Tutto è cominciato tre mesi fa con una giovane donna rimasta vittima del sistema a causa di un hijab "scomposto", quel velo obbligatorio che per le donne iraniane è passato da simbolo religioso a vessillo da bruciare e rifiutare anche a costo della vita. Le vittime sono quasi 500, tra loro molte le donne, spesso adolescenti, che hanno cavalcato la ribellione al regime che, invece, mostra di non capirle più, così come mostra di non comprendere i desideri e le necessità della società civile nel suo complesso. Donne iraniane che però sono “eroine del 2022” per il prestigioso premio di Time.

La comunità internazionale e l'Onu hanno lanciato diversi appelli per fermare le violenze sui manifestanti pacifici, appelli rimasti per lo più inascoltati da Teheran che ha invece parlato di insopportabili “ingerenze straniere” nei propri affari interni. Nuove sanzioni arrivano dall'Unione Europea per le gravi violazioni dei diritti umani denunciate dalle ong e dagli osservatori internazionali. Ma questo non basta a fermare il pugno duro del regime guidato dagli sciiti: è così che oggi a Palazzo di vetro, a seguito di una decisione considerata senza precedenti, l'Onu ha messo al voto una risoluzione per rimuovere l'Iran dalla commissione sulla condizione delle donne.

La commissione è il principale organismo Onu che promuove la parità di genere e l'emancipazione delle donne, dunque, in questo momento, la presenza della Repubblica islamica dell'Iran dentro l'organismo internazionale "è una brutta macchia sulla sua credibilità", aveva detto l'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield. E' "una risposta all'appello delle voci della società civile iraniana" ha spiegato la funzionaria. Anche perchè la commissione “non può svolgere il suo lavoro se viene minata dall'interno”.

La decisione è segno dell'ostilità e del bullismo Usa e dei suoi alleati", ha risposto Teheran per bocca dell'ambasciatore iraniano all'Onu, Amir Saeed Iravani, condannando fermamente la risoluzione promossa da Washington, e sottolineando che tale richiesta è un esempio di "ipocrisia e doppi standard" visto che gli Stati Uniti rimangono in silenzio sui diritti delle donne palestinesi.

Per Russia e Cina la risoluzione degli Usa che chiede l'espulsione dell'Iran dalla commissione sullo status sulle donne "creerà un precedente molto pericoloso". Il delegato della Russia durante la riunione del comitato economico e sociale dell'Onu (Ecosoc) ha affermato: "Siamo profondamente dispiaciuti per la morte di Mahsa Amini, ma ci siamo incontrati dopo la morte di George Floyd?". Mentre il collega cinese ha sottolineato che l'espulsione dell'Iran "non faciliterà la soluzione dei problemi ma aumenterà lo scontro", e Pechino "rigetta divisioni e confronto".

Composta da 45 membri, la Commissione sulla condizione delle donne si riunisce ogni anno a marzo e mira a promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne. Era stata la vice presidente Kamala Harris a inizio novembre ad esprimere la volontà degli Stati Uniti di rimuovere l'Iran dall'organismo dopo la morte di Mahsa Amini e delle altre 'martiri innocenti' delle proteste.