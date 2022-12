Le mani della 'ndrangheta su Milano: dieci arresti. Clan "lucrava su salme delle vittime del covid"

Le mani della 'ndrangheta in Lombardia, ancora un blitz delle forze dell'ordine nella regione. Questa volta - secondo gli atti - sarebbero anche dimostrati legami ed interessi criminali tra Milano e Cosa Nostra in Sicilia. E dalle intercettazioni emergono dettagli inquietanti: il clan “aveva intuito la possibilità di lucrare sul fenomeno del trasporto delle salme delle vittime del virus.”

La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di una decina di persone, per associazione a delinquere di stampo mafioso, coercizione elettorale, traffico di droga, tentata estorsione, tentato omicidio ed altri reati "tutti aggravati dal metodo mafioso".