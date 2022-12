Le nuove mafie preferiscono la corruzione alla violenza. Insegnare la legalità è l'arma che abbiamo

Professore si sente ormai da anni parlare di “mafia”, di “corruzione”, di “evasione fiscale”, tuttavia, sembrano essere argomenti di cui si parla troppo poco. Lei cosa pensa?

Parlare di questi argomenti in Italia è stato sempre molto difficile. Per quanto riguarda le mafie, nel nostro Paese stiamo assistendo a preoccupanti evoluzioni della criminalità organizzata contemporanea: dall’infiltrazione siamo passati all’integrazione e dal radicamento siamo arrivati alla convivenza. L’Italia è originariamente una terra di mafia e per questo motivo parlare di quest’argomento non solo dovrebbe essere facile ma anche essere sollecitato da più parti. Ancora oggi invece chi cerca di affrontare il tema, spesso è accusato di creare allarmismo. Parlo delle mafie da trent’anni, sovente inascoltato o addirittura vituperato dalle classi politiche che si sono succedute nel tempo. Credo sia stata proprio la sottovalutazione e a volte la rimozione del problema che, intrecciandosi con un preoccupante deficit di conoscenze, ha prodotto un terreno favorevole alla crescita della criminalità organizzata moderna. Il lavoro da fare dunque è ancora tanto e occorre insistere rompendo innanzitutto l’intollerabile silenzio che avvolge questi temi.

Lei spesso parla di “metamorfosi della mafia”, oggi qual è la situazione a livello nazionale?

Le inchieste della magistratura e delle forze di polizia disegnano uno scenario di cui bisogna prendere atto, affinché cresca anche la consapevolezza che è arrivato il momento di reagire e di coalizzarsi per fermare nuove recrudescenze della situazione attuale. Oggi le nuove mafie sono transnazionali, mercatistiche, invisibili e soprattutto prediligono la corruzione alla violenza. Inchieste a livello europeo e internazionale hanno fatto un accettabile avanzamento tracciando un modello investigativo con il contributo decisivo di alcuni Stati membri dell’Unione europea. Ancora non basta. Si ripuliscono tuttora troppo facilmente i proventi illeciti con le forme classiche del riciclaggio, impoverendo e alterando così l’economia sana. I soldi guadagnati con la droga o con altre attività criminali sono immessi nell’economia legale nel tentativo di riciclarli, di nascondere e far disperdere la loro origine. Uno dei problemi essenziali che hanno i mafiosi è proprio quello di trasformare in soldi legali i capitali mafiosi illegalmente accumulati. Il riciclaggio diventa così l’attività mafiosa più importante così come l’acquisizione di attività commerciali, d’imprese, d’immobili e d’investimenti finanziari. È un groviglio che sta avvolgendo intere zone e di cui è sempre più difficile accorgersi. Si rischia di smarrirsi, di perdere il filo che lega insieme diversi fatti tra loro concatenati. È importante non perdere di vista quel filo, seguendo sia le vecchie strade, sia i punti di novità della presenza mafiosa in campo economico e finanziario. L’Europa sta diventando il luogo dove fare affari, coinvolgendo quegli imprenditori che vedono nei clan la chiave per superare le difficoltà della crisi. Imprenditori che quando pensano di instaurare una relazione di reciproca convenienza con le mafie si trovano successivamente in un tunnel di solitudine e sofferenza il cui esito è inevitabilmente la dolorosa perdita del controllo della loro impresa, frutto dei sacrifici di una vita. Negli ultimi anni, le mafie hanno visibilmente quasi archiviato i metodi criminali violenti, e hanno deciso di lavorare “in modo occulto”, mimetizzandosi, stabilendo una sorta di patto di pace, costituendo anche alleanze e collaborazioni, realizzando vere e proprie holding imprenditoriali.

Sensibilizzare i giovani su questi temi quanto può influire sulla società futura?

Molto, anzi, direi che è decisivo. Bisogna parlare ai giovani andando a trovarli nelle scuole, come continuo a fare incessantemente da tanti anni. È un percorso molto difficile e di lungo periodo perché richiede tempo, pazienza e dedizione: i risultati si riscontrano dopo alcuni anni ma posso assicurare che si notano e in alcuni casi sono sorprendenti. Questo ovviamente si può fare se si è credibili, se si è coerenti e soprattutto se c’è il riscontro da parte dei giovani. Posso affermare senza timore di smentite che le nuove generazioni, sono attentissime a capire e si accorgono subito se uno recita o meno. In ambito universitario, con gli anni, dopo aver seminato, ho potuto riscontrare i frutti del raccolto. Alcuni miei studenti oggi sono diventati magistrati, molti sono nelle forze di polizia, sono avvocati. La gioia più grande è quando mi dicono che ho contribuito al loro cammino di legalità. Questo mi rende orgoglioso e mi dà la forza di andare avanti e di dire che non ho sprecato tempo nel parlare di mafia ai giovani. È questa la strada migliore da percorrere poiché alla fine darà i suoi frutti.

Quanto influisce la risposta o “non risposta” delle istituzioni sul fenomeno mafia?

Nella lotta alle mafie lo Stato svolge un ruolo prevalente ma non esclusivo. Corruzione e mafia stanno diventando sempre di più facce della stessa medaglia. La criminalità organizzata ormai è radicata in tutto il Paese. Fino a quando nelle grandi opere pubbliche saranno presenti le mafie, la politica non sarà mai degna del proprio ruolo. La responsabilità tuttavia non è solo dei politici. Le mafie riescono a fare poco se non trovano professionisti che li guidino. Hanno bisogno d’imprenditori, commercialisti, notai, avvocati, magistrati, giornalisti che si rendono loro complici affinché la propria forza sia sempre più consolidata. I mafiosi per raggiungere il loro obiettivo hanno più bisogno della politica che dei politici. Ho avuto il piacere di sentire dalla voce di Paolo Borsellino la frase divenuta poi famosa: “Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio, o si fanno la guerra o si mettono d’accordo”. Credo che il suo assunto sia valido ancora oggi.

Lei cita spesso esempi di coraggio come Falcone, Borsellino, don Peppe Diana ma oggi c’è ancora chi mette a rischio la propria vita in favore della giustizia? Soprattutto lo Stato, come Istituzione, li protegge?

Personalmente credo che la vera lotta alle mafie si sia fermata al maxi processo di Palermo che fu un esempio per tutto il mondo di come si possa sconfiggere la criminalità organizzata. I veri servitori dello Stato che si sono sacrificati per combatterla, purtroppo, sono tutti morti perché una parte dello Stato, o meglio dei suoi governanti, non ha voluto la lotta alle mafie, ma ha preferito la connivenza. Per un’azione incisiva ed efficace serve un ingrediente che in Italia è raro: la volontà politica. Una “ricetta miracolosa” per estirpare il cancro delle mafie ovviamente non esiste. Esistono però leggi, forse troppe, che devono essere applicate e altrettante che dovrebbero essere create. Riguardano l’economia, l’evasione fiscale, la corruzione, il settore bancario, quello del lavoro, dell’informazione, tutti contesti in cui la criminalità organizzata regna sovrana. Finora le mafie hanno ucciso tutte quelle persone che le hanno combattute con forza e determinazione e che poi lo Stato ha abbandonato. Diceva bene Giovanni Falcone: “… la mafia uccide i servitori dello Stato, che lo Stato non è riuscito a proteggere…”.

Pochi giorni fa dall’Europa è arrivata la notizia del “Qatar gate” che coinvolge proprio le istituzioni dell’Unione europea. È la prova che corruzione e mafia sono presenti ormai ovunque?

Che la criminalità organizzata sia già presente ovunque nel mondo è un dato di fatto. Magari sarò smentito dalle indagini ma ritengo che nello scandalo emerso in questi giorni, siamo di fronte a modalità operative mafiose. È solo un mio pensiero che qui si esaurisce. Ovviamente sia chiaro che bisogna sempre denunciare e sono sicuro che gli inquirenti arriveranno ai colpevoli, alla matrice della corruzione e al coinvolgimento delle mafie. Il ruolo dei collaboratori di giustizia sarà importante.

La corruzione oggi avviene tramite scambi di favori e complessi passaggi economici e legali che hanno reso le tangenti ancora più̀ invisibili e difficili da dimostrare. E’ d’accordo?

Sì, sono d’accordo. Ci sono ancora persone arrestate con mazzette di contanti in mano. I metodi corruttivi si sono perfezionati: consulenze fittizie, fatture false per operazioni inesistenti, disponibilità occulte all’estero, anche di somme notevolissime con cui si fanno scambi di favori che passano attraverso delle operazioni bancarie e finanziarie. Questo però esisteva anche ai tempi di “Mani pulite” ed è emerso altresì nello scandalo del Qatar. La storia a volte si ripete.

La globalizzazione ha rafforzato il potere delle mafie?

Assolutamente sì. Io sono preoccupato perché non vi sono argini all’unificazione dei mercati a livello mondiale, alla diffusione delle trasformazioni economiche, alle innovazioni tecnologiche e ai mutamenti geopolitici che hanno spinto verso modelli di produzione e di consumo privi di adeguati controlli e a volte in dispregio del rispetto delle persona umana. Nel frattempo è stato cancellato anche il valore della competenza. Per saper fare le cose bisogna studiare e fare esperienza nella vita. Questo mi preoccupa tantissimo, perché se manca la competenza e il merito allora poi non si è capaci di usare strumenti adeguati allo scopo, e questo è un problema enorme.

Quali sono oggi le terre più fertili per le mafie?

Ripeto che non esiste parte del mondo dove non vi siano insediamenti mafiosi. La crisi economica mondiale certamente ha reso ancora più insidiosa l’espansione criminale. Chi s’infiltra, lo fa mimetizzandosi puntando alle attività economiche per es. rilevando quote nelle attività commerciali ed entrando in maniera organica nel sistema produttivo. Le mafie scelgono sempre il terreno più fertile in base alla scarsa legislazione antimafia, alla popolazione “tranquilla”, alla sua classe politica accondiscendente.

Una sua citazione recita “La legalità e l’antimafia partono dal parlarne e si concretano con le azioni”. A tal proposito quale risposta concreta potranno dare l’Italia e l’Europa?

Onestamente non so che risposta potranno dare l’Italia e l’Europa, so però quello che farò io. Ripartono per il decimo anno consecutivo gli incontri della Scuola di Legalità “don Peppe Diana” finalizzati a promuovere nell’ambito scolastico un programma di attività a favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (dalle primarie all’Università). Lo scopo resta sempre lo stesso: far maturare la consapevolezza del valore della legalità, con particolare riferimento alle mafie, alla corruzione e alla conoscenza dei principi costituzionali. Il progetto denominato “Legalità Bene Comune” anche per l’anno 2023, prevedrà l’organizzazione, a livello nazionale, d’incontri presso le scuole orientati a creare e diffondere il concetto di “legalità” e stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del loro ruolo sociale. Abbiamo bisogno di sapere da dove veniamo, e di conoscere quel che è accaduto prima di noi. Questa è l’antimafia in cui crediamo.

Possiamo concludere l’intervista con un messaggio augurale per il nuovo anno?

Certamente. Mi piacerebbe che con il nuovo anno il coraggio e la devozione alla legalità di chi, vivi e morti, ha combattuto la mafia non siano dimenticati. Facciamo in modo che questi eroi non siano morti invano e che il loro esempio costituisca una rinascita di libertà, di giustizia e di verità. Proviamo a sconfiggere le mafie cercando di essere più giusti e più responsabili. Cerchiamo di essere noi genitori gli esempi positivi per i nostri figli. Questo è il mio messaggio per il nuovo anno.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ottanta. È tra i più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali. Esperto di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto europeo di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative in ambito europeo.