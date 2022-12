Torna il maltempo al Nord e al Centro: allerta arancione a Ischia. A Venezia si alza il Mose

Condizioni meteorologiche avverse. Queste le previsioni meteo per oggi in Italia, in linea con l'allerta gialla diramata ieri dalla Protezione Civile.

A essere interessate dalla nuova ondata di maltempo sono soprattutto le regioni del Nord-Est della penisola, mentre sabato sarà interessato soprattutto il Centro.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Arancione per piogge e temporali anche intensi su Ischia e le zone 1 e 3 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).L'avviso è valido dalle ore 23.59 di oggi, venerdì 9 dicembre, fino alle 23.59 di sabato 10 dicembre

A causa del brusco cambio delle condizioni meteo, a Venezia è stato attivato il sistema di paratoie del Mose contro le acque alte. I tecnici del Centro maree del Comune prevedono in mare una massima di 110 cm. Nel centro storico della città la marea potrebbe raggiungere una massima di 70-75 cm.

Giornata di piogge diffuse e anche neve fino a quote molto basse sulle regioni di Nord-Ovest. Tempo in miglioramento tra pomeriggio e sera con precipitazioni in esaurimento un po' ovunque. Al centro molte nuvole in transito sulle regioni del centro con piogge sparse soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Tra la sera e la notte maltempo in arrivo sui settori tirrenici con temporali a iniziare dalla Toscana.

Al Sud e sulle isole nuvolosità irregolare in transito per gran parte della giornata con locali piogge solo su Sardegna e Campania. In serata e nottata peggioramento sulla Sardegna con temporali anche intensi in arrivo. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo altrove.

Da domenica in arrivo aria artica sul Mediterraneo. Tempo instabile soprattutto su Nord-Est e regioni del Centro-Sud con piogge e acquazzoni sparsi. Neve fino a quote di bassa collina o prossime al piano entro sera tra Veneto ed Emilia Romagna. Fiocchi oltre i 1000 metri sull'Appennino centrale. La prossima settimana inizierà con un temporaneo miglioramento del tempo ma il clima sarà più freddo, con temperature di qualche grado sotto media.