Maltempo, allerta arancione in Calabria e gialla in 10 regioni, temperature in netto calo

Ieri a Bolzano il gelo ha provocato la morte di un migrante egiziano di 20 anni, senza fissa dimora . Una vicenda che ha suscitato polemiche. Per l'associazione di volontari "Bolzano solidale" il giovane è morto per "omissione di accoglienza, ed è una morte annunciata". "Le liste d'attesa per l'emergenza freddo sono piene da mesi - affermano- al presidio di dieci giorni fa lo abbiamo ricordato e abbiamo chiesto celerità per evitare che qualcuno potesse morire".

Così come annunciato dalla Protezione Civile, le piogge hanno interessato nelle ultime 24 ore soprattutto le regioni centro-meridionali. In Umbria, a Senigallia, colpita da una alluvione nel settembre scorso che provocò 11 morti, una onda di piena del fiume Misa è passata in città, ma senza creare particolari problemi, a parte la chiusura a scopo precauzionale di alcuni sottopassi e la raccomandazione ai cittadini di essere prudenti negli spostamenti.

Allagamenti anche a Roma e in alcuni centri del Lazio mentre le precipitazioni intense hanno creato criticità in Molise ad Isernia ed in alcuni centri della provincia.

Sottopassi allagati e auto in panne a Sant'Agapito e Monteroduni. Nella zona della Piana di Venafro l'acqua ha invaso anche alcune abitazioni. A Isernia si sono registrati allagamenti in Contrada Le Piane dove il livello di un corso d'acqua ha raggiunto il piano stradale.