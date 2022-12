Maltempo, ancora pioggia: allerta arancione su parte del centro Italia, Sud ed Isole

Allerta arancione su 8 regioni, previsto un peggioramento del meteo su parte del Sud e Centro Italia, Codice giallo invece su Abruzzo, Sicilia, Molise, Basilicata e sui restanti territori di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna.

Queste le previsioni dell'Aeronautica militare per la giornata di oggi sull'Italia: cielo molto nuvoloso su tutte le regioni con piogge e brevi rovesci in arrivo tra la tarda mattinata e il pomeriggio sulla Romagna e in estensione in serata a est Lombardia e regioni nord-orientali con quota neve in calo serale fino intorno a 800-1000 metri su Alpi lombarde e nord-est.

Centro e Sardegna:

sul centro peninsulare piogge da sparse a diffuse, anche intense in mattinata tra Umbria e Marche con isolati rovesci temporaleschi sulle regioni tirreniche.

Sulla Sardegna piogge sparse e rovesci anche temporaleschi specie sul settore centro-occidentale, in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Ma in serata ci sarà una generale attenuazione dei fenomeni, ad iniziare dalle aree tirreniche. Sud e Sicilia:

Piogge da sparse a diffuse e isolati rovesci sulla Campania, con fenomeni localmente temporaleschi e intensi sulle aree costiere e l'immediato entroterra già dal primo mattino, con piogge sempre più frequenti sul resto del sud dalla tarda mattinata, con rovesci temporaleschi pomeridiani e serali su Sicilia e ad ovest di Basilicata e Calabria. Temperature minime in aumento su Sicilia, Liguria, appennino emiliano e settore alpino e prealpino. Stazionarie sul resto d'Italia. Le massime in lieve calo su Sardegna, centro peninsulare, Sicilia, Calabria ed est Emilia-Romagna, in aumento sul resto del nord e su Basilicata orientale e Puglia.

Umbria: scuole chiuse

Scuole chiuse oggi in Umbria come precauzione legata all'allerta arancione, lo hanno deciso le prefetture di Perugia e Terni. In particolare - si legge nell'ordinanza della Prefettura di Perugia - è stato ritenuto che le "criticità idrauliche ed idrogeologiche previste, possano mettere a rischio anche la circolazione lungo tutto il sistema viario generando situazioni di rischio per l'incolumità pubblica".

Ieri l'ondata di maltempo ha lasciato alle sue spalle una vittima: il dramma si è consumato a Bolzano, dove un ragazzo di 20 anni è morto di freddo nel suo riparo di fortuna. Il giovane, di nazionalità egiziana, aveva trascorso la notte nei pressi della stazione ferroviaria della Fiera, in zona industriale. A Venezia la marea è arrivata a 102 centimetri alle bocche di porto del Lido. Attivato il Mose, in città l'acqua alta ha toccato i 62 centimetri. Sempre al Nord, in Lombardia sulla strada per la Valsassina, questa mattina dei grossi massi si sono staccati dalla montagna - probabilmente a causa delle forti precipitazioni - e un'auto è stata travolta. I due uomini all'interno, di 66 e 24 anni, sono riusciti a salvarsi e non hanno riportato ferite. Anche una donna, a Prato, è riuscita a salvarsi dalle conseguenze del maltempo. Per la piena del fiume Bisenzio, una senzatetto è rimasta isolata sotto a un ponte, sul basamento di un pilone dove si era rifugiata per sfuggire alla corrente dell'acqua. A salvarla sono stati i vigili del fuoco. In serata una ventina di persone sono rimaste isolate a Pietrasanta (Lucca) in seguito alla chiusura al transito di veicoli e pedoni di una strada, via Vitoio, per uno smottamento causato dal maltempo. La frana ha anche causato la caduta di un grosso albero sopra una linea dell'elettricità ed è in corso l'intervento di ripristino da parte degli addetti Enel. Sul posto anche i tecnici comunali, una ditta incaricata dal Comune e i vigili del fuoco. Non risultano persone o abitazioni coinvolte nella caduta della pianta.

