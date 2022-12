Inondazioni a nord di Grosseto, fango e case allagate

Gravi disagi causati dalle inondazioni a nord di Grosseto, nel territorio di pianura di Castiglione della Pescaia, dove il maltempo ha fatto esondare fossi e torrenti e risultano case allagate. In un un podere, dove una famiglia è rimasta isolata, 50 centimetri di fango stringono in una morsa l'edificio e impediscono di aprire le porte per raggiungere i proprietari, rimasti senza corrente elettrica e acqua potabile.

La frazione collinare di Vetulonia, noto sito archeologico, è isolata con i suoi 400 abitanti perché le due strade che la collegano sono sommerse da acqua e fango.

"Nel mio comune so che sono state soccorse alcune persone rimaste bloccate nelle loro auto, mi risulta che i soccorritori siano riusciti ad accompagnare qualcuno a casa con molta difficoltà - riferisce stanotte la sindaca Elena Nappi, che rimane in contatto con la Protezione civile -. Oltre al nubifragio, c'è stata anche grandine che ha lasciato una coltre di 20 centimetri con elementi come chicchi d'uva".

Una pattuglia dei vigili urbani di Castiglione avrebbe chiesto supporto perché l'auto di servizio era rimasta bloccata nel fango. Tra i corsi d'acqua usciti dall'alveo c'è il Rigo, che nel comune di Gavorrano ha alluvionato la frazione di Grilli, una ventina di edifici situati in mezzo alla piana allagata. Si temono danni per le coltivazioni agricole. I soccorsi continuano coi Vigili del fuoco, i volontari della Vab, le forze dell'ordine, il personale degli enti locali, il soccorso sanitario laddove si renda necessario l'intervento.