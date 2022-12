Maltempo, l'Arno supera il primo livello di guardia a Firenze. Neve in Alto Adige e Valtellina

Prosegue l'ondata di maltempo che nelle ultime ore sta interessando soprattutto le regioni italiane del centro-nord.

A Firenze il fiume Arno, gonfiato dalle piogge della notte, aveva superato alle 8 del mattino il primo livello di allerta dei 3 metri. Dopo le 10:00 il fiume è rientrato sotto la soglia di guardia (2,95 metri la misura idrometrica agli Uffizi). La piena ha superato i 1.000 metri cubi al secondo nel tratto di Firenze ma sono previsti 1500 mc/s stasera nel tratto nella provincia di Pisa.

La Sala della Protezione civile di Firenze ha segnalato che i livelli idrometrici dell'Arno sono in crescita e nel corso della giornata si prevede a Firenze e successivamente nel Valdarno Inferiore il transito di una piena "ordinaria". I valori del torrente Ombrone Pistoiese e quelli del Bisenzio, che nel corso della serata di ieri avevano superato i livelli di guardia, sono in lenta discesa.

In Toscana allerta gialla

Il maltempo "ha sferzato in particolare la provincia di Pistoia", scrive sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Il livello dell'Ombrone Pistoiese rimane sotto osservazione, il Bisenzio a San Piero a Ponti è sotto il secondo livello di guardia a 5 metri".

"È stata una lunga notte - prosegue Giani - per tanti cittadini in provincia di Pistoia a causa del violento nubifragio che ha visto impegnate senza sosta le donne e uomini della nostra Protezione Civile, personale degli enti, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. Livelli in calo eccetto che per l'Arno, in piena a 1000 metri cubi al secondo nel tratto fiorentino, e per la parte terminale del fiume Ombrone Grossetano. Nelle prossime ore precipitazioni su gran parte del territorio regionale, più insistenti sulle zone interne orientali. Attenzione, l'allerta gialla rimane per tutta la giornata di oggi". Intanto il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, per oggi ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

A Venezia il Mose contiene la marea a 82cm

Ha toccato 82 centimetri in centro storico alle 8 di stamane la marea che sta investendo Venezia da ieri. Tutto merito del Mose, attivo da ore, che ha difesa la città storica limitando l'altezza dell'acqua. La piattaforma Cnr del Centro maree del Comune ha registrato una massima di 117cm, alla Diga del Lido un'acqua alta di 126 cm, a Malamocco di 126 e a Chioggia di 128. Per domani il Centro maree prevede alle 10:40 una massima di 105 cm. Non è prevista l'attivazione delle paratoie mobili.

Perugia, riaperta la E45 a Umbertide

Anas ha riaperto la E45 in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Umbertide e Umbertide Gubbio (Perugia). La chiusura, fa sapere Anas, si era resa necessaria nella serata di ieri a causa dei dissesti sul piano viabile che si erano formati in seguito alle piogge di questi giorni in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata, per lavori in carreggiata opposta. Durante la notte le squadre Anas hanno eseguito gli interventi necessari a ripristinare la transitabilità a doppio senso di marcia su una carreggiata.

Nevicate in Alto Adige e Valtellina

Forti nevicate interessano dalla serata di ieri l'Alto Adige, anche a fondovalle. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco, che sono stati impegnati tutta la notte per recuperare auto e mezzi pesanti bloccati nella neve. Si sono verificati anche alcuni incidenti, nessuno dei quali ha avuto gravi conseguenze. Le autorità della Provincia raccomandano di mettersi alla guida solo se muniti delle adeguate attrezzature invernali.

Un deciso anticipo di inverno si verificato oggi in Valtellina e Valchiavenna che si sono risvegliate sotto una fitta nevicata. Tetti delle case imbiancate in tutte le località anche in quelle del fondovalle con mezzi spazzaneve e spargisale in azione ovunque sul territorio provinciale sin dalla notte. Passi alpini chiusi o transitabili unicamente con le catene montate. Abbondanti precipitazioni nevose per la gioia degli operatori turistici che gestiscono gli impianti di risalita sulle piste da sci all'Aprica, Bormio, Chiesa in Valmalenco-Palù, Livigno, Madesimo e Valfurva.

Gli esperti: piogge fino a sabato, poi tempo più stabile

Piogge intense e venti tesi ancora tutto oggi soprattutto sulle regioni centrali, sul versante tirrenico e in Sardegna e, dal pomeriggio, in Campania. Un fronte freddo, invece, lambirà il Nordest, per poi scivolare sabato lungo l'Adriatico, contribuendo a riportare le temperature su valori più vicini alla norma al Centrosud. Da domenica sole e condizioni finalmente più stabili su tutta l'Italia. Sono queste in estrema sintesi le previsioni per le prossime ore.