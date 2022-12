Manduria, ritrovato in casa il cadavere di un uomo la sera di Natale. Sarebbe morto un mese fa

Sarebbe morto almeno un mese fa. Era in avanzato stato di decomposizione, infatti, il cadavere di un anziano di nazionalità tedesca ritrovato in casa a Manduria, in provincia di Taranto.

L'uomo aveva 70 anni e la scoperta, in una villetta sulla via del Santuario dei Santi Medici, è stata fatta la sera di Natale dai carabinieri avvertiti da alcuni amici, a loro volta contattati da parenti tedeschi dell'anziano.

Il cadavere era disteso sul pavimento accanto al letto. Dalle prime ipotesi formulate si potrebbe trattare di morte per cause naturali.