Manovra, Giorgetti in commissione: "Reddito di cittadinanza, mensilità residuali scendono da 8 a 7"

“Sul Reddito di cittadinanza le mensilità sono state ridotte da 8 a 7" annuncia il ministro Giancarlo Giorgetti in commissione Bilancio alla Camera, presentando il terzo pacchetto di emendamenti alla Manovra. "Ci sono delle misure di carattere sociale che riteniamo importanti e significative” spiega poi il titolare dell'Economia, precisando che “passa da 20 a 25mila il tetto del reddito per il taglio del cuneo, di un ulteriore punto percentuale”. C’è poi l'innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per tutti quelli che hanno 75 anni.

“Non è un maxi-emendamento del governo ma diversi testi emendativi. La presidenza della Camera ci ha chiesto di spacchettare rispetto ad un maxi-emendamento e quindi abbiamo dovuto fare un lavoro molto complicato, che ha riguardato le coperture” spiega il ministro dell'Economia per giustificare il ritardo del governo nella presentazione della terza tranche di emendamenti.

Ritardi che avevano provocato tensione, con bagarre e seduta sospesa, per le proteste delle opposizioni: il Pd, il Terzo polo e Verdi-Sinistra hanno abbandonato i lavori per poi rientrare all'arrivo del titolare di via XX Settembre.

Salta anche la misura sul tetto sotto il quale gli esercenti possono non far pagare con il Pos, inizialmente indicato a 60 euro, senza incorrere in sanzioni. Nei giorni scorsi, la Commissione europea aveva formulato rilievi a riguardo, così come la Corte dei conti e l'ufficio parlamentare di Bilancio, facendo notare che la norma rischiava di essere in contrasto con gli obiettivi del Pnrr.