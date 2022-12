Manovra, si accelera sulle modifiche. L'aumento delle pensioni minime vale solo per il 2023

Il governo ha presentato alla commissione Bilancio della Camera un quinto pacchetto di emendamenti alla manovra. Nel corso della giornata sono in calendario dei bilaterali tra i gruppi parlamentari e tecnici del Mef per capire quali emendamenti potranno trovare spazio o meno, visto che parte del 'fondino' da circa 400 milioni potrebbe essere già stato assorbito dai testi depositati dal governo. Si profilauna seduta in notturna per il voto degli emendamenti. C'è poi l'attesa per la Conferenza dei capigruppo, che dovrà decidere se rinviare o no l'approdo della legge di Bilancio nell'Aula della Camera, fissato a martedì. Le opposizioni parlano della possibilità che "il testo non verrà approvato in Aula alla Camera prima di Natale".

L' innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75, secondo le modifiche presentate in commissione, vale per il momento solo per il 2023. Cambia la norma della manovra che rivede per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni. Viene, infatti, portata dall'80 all'85% la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (circa 2000-2500 euro). Mentre per le pensioni più alte gli scaglioni vengono rivisti con una riduzione della percentuale: dal 55% al 53% per quelle tra 5 a 6 volte il minimo; da 50% a 47% tra 6 e 8 volte il minimo da 40% a 37% da 8 a 10 volte il minimo e da 35% a 32% negli assegni oltre 10 volte il minimo.

Negli emendamenti è prevista l'istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP (Livelli essenziali delle prestazioni), si legge in una scheda del ministero dell'Economia che riassume le modifiche illustrate ieri sera dal ministro Giancarlo Giorgetti. Viene soppressa la norma che modifica la disciplina sanzionatoria sull'uso del Pos.

Opzione donna, per ora non cambia. Negli emendamenti del governo non compare infatti alcuna modifica della misura che prevede per il 2023 la possibilità dell'anticipo pensionistico con un'età di 60 anni, che può essere ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni, ma limitatamente a tre categorie specifiche di lavoratrici: caregiver, invalide almeno al 74% licenziate o dipendenti da aziende con tavolo di crisi. Il Pd insiste però per tornare alla versione attualmente in vigore, senza vincoli legati ai figli e valida dunque per tutte le donne.

Sale da 20.000 a 25.000 euro il limite del reddito al quale potrà essere applicato il taglio del cuneo fiscale del 3%. Da 25.000 e fino a 35.000 euro il taglio del cuneo fiscale è confermato al 2%. Con lo stesso emendamento si dispone l'aumento da 500.000 a 800.000 dei redditi per i quali le imprese minori possono ricorrere alla contabilità semplificata.

Nel 2023 il Reddito di cittadinanza sarà versato ai percettori abili al lavoro per sette mesi anzichè per otto, come stabiliva il disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri. La novità, già informalmente annunciata, è contenuta nell'emendamento del governo alla manovra. L'ulteriore stretta comporta un aumento dei risparmi che salgono da 743 milioni di euro a quasi un miliardo, esattamente a 958 milioni di euro.

In uno degli emendamenti del governo spuntano anche regole ad hoc per le intercettazioni preventive legate alle attività di intelligence. Si trasferiscono dal ministero della Giustizia al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica le spese per le intercettazioni ai fini di intelligence. L'autorizzazione spetta al procuratore generale della procura di Roma, le intercettazioni possono durare "40 giorni" prorogabili "per periodi successivi di venti giorni". Va redatto un "verbale sintetico" da depositare entro 30 giorni dalla fine delle intercettazioni che vanno distrutte dopo le comunicazioni del premier a Copasir.

“Non interessano le scaramucce parlamentari, agli italiani importano le 'stoccate' che siamo riusciti a mettere a segno in questa legge di Stabilità” ha detto il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo a Rai News 24. "Forza Italia al governo con il centrodestra ha dimostrato la sua capacità di essere dalla parte di chi ha bisogno e di chi vuol far crescere il proprio Paese scommettendo su se stesso come ci ha indicato Silvio Berlusconi". Lo ha detto il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo a RaiNews24. "Tutto il resto - ha continuato - dalle polemiche sul Pos a quelle sul tetto al contante, appartiene al solito sterile teatrino di una sinistra e di un'opposizione allo sbando". Il parlamentare azzurro ha evidenziato che i risultati conseguiti vanno "dall'aumento delle pensioni minime con ulteriori 500 milioni per le famiglie in difficoltà alla decontribuzione per i nuovi assunti che procede di pari passo con la possibilità di usufruire dei 'buoni lavoro', dai correttivi al Superbonus - con il fondamentale intervento sullo sblocco dei crediti - fino alle misure per il Sud". Secondo Mulè ciò è stato fatto "senza dimenticare la flat tax per gli autonomi, la pace fiscale e la mole di aiuti per fronteggiare inflazione e caro energia".

Le opposizioni però vanno all'attacco: "Come volevasi dimostrare, sui Pos (come sui rave) il governo Meloni si è schiantato da solo contro un muro", ha scritto sui social il senatore e responsabile economico del Pd Antonio Misiani. "Contrordine, camerati: la soglia a 60 euro salta, va bene il credito d'imposta. Come aveva già fatto Draghi. E come aveva proposto il Pd" ha aggiunto.

Dal Terzo Polo il commento di Matteo Renzi: "Per un mese hanno parlato solo del POS e oggi fanno marcia indietro. Neppure sulle pensioni hanno mantenuto la parola: i soldi che avevano promesso ai pensionati finiranno ai presidenti di Serie A. Spero che i parlamentari di maggioranza abbiano un sussulto di dignità: questa legge di bilancio è davvero imbarazzante". ha scritto su twitter il leader di Italia Viva.