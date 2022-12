Manovra, Lollobrigida: "Su Pos e contanti possiamo ragionare con serenità"

Le norme su Pos e contante e possono essere riviste, quelle che rappresentano aspetti fondamentali, come la modifica sul reddito di cittadinanza no. Lo dice il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in un'intervista a La Stampa, dopo i rilievi di Bankitalia. "Sono critiche sui singoli aspetti della legge di stabilità. Non voglio dire marginali, ma sicuramente non centrali. I temi cardine, quelli per i quali l'Italia viene giudicata, sono in sicurezza. L' ossatura della manovra non è in discussione e anche i mercati stanno dimostrando di apprezzare. E questa è la cosa più importante per noi", afferma, aggiungendo che "l'impostazione che Meloni ha dato è chiara: tutti gli aspetti non fondamentali della manovra possono essere discussi e ridefiniti. Se ci chiedono di mantenere così com'è il Reddito di cittadinanza noi diciamo di no. Ma su altre cose siamo disposti a ragionare con serenità".

Sulla possibilità che l'intervento sul Reddito di cittadinanza possa surriscaldare il clima nel Paese, Lollobrigida commenta: "Il M5a alimenta i discorsi di chi dice 'se non avrò il reddito di cittadinanza, allora andrò a rubare'. Una cosa inaccettabile. Noi diciamo, 'andrai a lavorare, non a rubare'. Non è vero che il lavoro non c'è. Il dibattito sul decreto flussi lo dimostra".

Sul Pnrr, sottolinea che "il Piano è stato scritto rapidamente, in una situazione molto differente da questa. Questo ha fatto sì che i progetti non rispondessero a una strategia precisa. Spesso sono stati utilizzati progetti vecchi, perché subito 'cantierabili', che nel frattempo però erano diventati irrealizzabili, a causa degli aumenti dei materiali".

"Se l'Italia non è riuscita a spendere meno soldi in più tempo, come fa a spenderne di più in meno tempo? La macchina dello Stato è rimasta quella, nessuno ci ha lasciato un'organizzazione nuova", aggiunge. Ci sono delle task force in tutti i ministeri, ma “sono proprio quelle task force a dire che sono indietro, che servono fondi e personale”.

Ieri a scatenare le polemiche è stata la reazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, che ha commentato i rilievi della Banca d'Italia: "Che la manovra non piaccia a sindacati, Confindustria, Bankitalia, vuol dire che non pende da nessuna parte. È un buon segno, va bene. Bankitalia è partecipata da banche private, è un'istituzione che ha una visione, legittimamente, e questa visione fa sì che reputi più opportuno che non ci sia più di fatto utilizzo di denaro contante. Questa però non è la visione della Bce. Non è che uno è cattivo e uno è buono, abbiamo due opinioni radicalmente diverse", ha commentato con i giornalisti. Parole che hanno suscitato critiche e reazioni.

Poi, qualche ora dopo, fonti di Palazzo Chigi hanno precisato il senso del ragionamento: "Nessuna volontà di mettere in discussione l'autonomia di Bankitalia". Anzi, "pieno apprezzamento per l'operato di via Nazionale", dicono.

Le reazioni politiche

"È una manovrina, che non tocca nessuno dei problemi seri del Paese. Il messaggio che manda è che chi sta bene starà meglio, chi sta male non avrà benefici". Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, commenta così la manovra del governo, lanciando anche l'allarme sulla sanità pubblica: "Sono molto preoccupato". Ospite a Rtl 102.5, Bonaccini spiega come lo stop di Bankitalia alle norme sull'uso del Pos "era inevitabile" ed è il segno che "questo governo rischia di far fare un passo indietro all'Italia quando il mondo va in un'altra direzione". "Sul caro-energia, con quelle risorse messe a disposizione si arriva a marzo-aprile, si poteva fare di più. E i soldi messi sulla flat tax andavano messi tutti sul taglio del cuneo fiscale". Invece così "è una manovra fatta per dare un vantaggio a ceti medio-alti".

"Vediamo quale sarà la versione definitiva" della Manovra. "Quello che mi preoccupa di più è lo scontro fra le istituzioni, fra il governo e Bankitalia, che non ha mai fatto sconti a nessun governo quando è stata audita" sulla legge di Bilancio, ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione, al Tg1 Mattina. "Noi abbiamo presentato delle nostre proposte con coperture certificate", una di queste riguarda le misure per coprire il caro bollette, ha aggiunto, spiegando che l'obiettivo è "mettere un tetto" ai costi per famiglie e imprese con il contributo dello Stato.