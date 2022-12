Manovra: Pd, M5s e Avs occupano la commissione Bilancio, perché "la maggioranza è assente"

Opposizioni sul piede di guerra per l'assenza della maggioranza alla ripresa dei lavori della commissione Bilancio della Camera, impegnata nell'esame della Manovra.

"Ci dispiace rilevare che oggi, all'avvio dei lavori della commissione Bilancio per approvazione della Legge di Bilancio, la maggioranza di governo ha brillato per il vuoto assoluto di presenza tra i loro banchi. Quindi non abbiamo capito bene quale aiuto o accordo chiedano alle opposizioni se mancano anche la presenza fisica nei luoghi del confronto parlamentare", spiegano la presidente del gruppo Pd, Debora Serracchiani, e il capogruppo dem in commissione Bilancio, Ubaldo Pagano.

Per queste ragioni Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e M5s hanno deciso di occupare i banchi della presidenza della commissione stessa, convocata nella sala del Mappamondo. L'assenza dei componenti delle forze di maggioranza è dovuta alla concomitante riunione con i ministri Giorgetti e Ciriani, incentrata proprio sulla manovra.

"Abbiamo chiesto di fare un ufficio di presidenza, è una situazione surreale". Così la capogruppo del Pd, Debora Serracchiani, commentando la seduta della commissione Bilancio della Camera, disertata dai componenti del centrodestra.

Getta acqua sul fuoco Paolo Trancassini (FdI), Capogruppo della commissione Bilancio, che parla di un errore in buona fede e si scusa per l'assenza della maggioranza: "È stato un errore in buona fede, la dialettica politica deve essere messa al riparo", ha detto. E poco dopo la protesta delle tre forze di opposizione, anche il sottosegretario al Mef, Federico Freni, ha raggiunto la commissione Bilancio.

Ma le polemiche non sono finite. Entra nel merito della Manovra Piero Fassino (Pd): "L'Unione europea boccia il tetto ai pagamenti Pos, l'innalzamento del limite dei contanti e critica il nuovo regime di pensionamento. Tutte misure che riducono trasparenza, favoriscono slealtà, ledono essenziali diritti pensionistici". "È la conferma - afferma Fassino - di una manovra iniqua che toglie a chi ha di meno per dare a chi ha di piu. Ci batteremo - conclude - in Parlamento e nel Paese per bloccarne i danni".

Di tutt'altro parere il ministro Giorgetti: "Ci sono dieci Paesi che sono in linea, noi giochiamo la Champions mentre ci sono altri 10 paesi che sono in Europa League. Venite qua a contestarci che giochiamo in Champions League? Poi magari non la vinciamo, ma è una bella soddisfazione". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti in merito ai rilievi Ue alla Manovra.