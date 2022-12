Manovra, scende la soglia per i pagamenti con il Pos. Al vaglio Superbonus e pensioni

Trattative in corso e primi ritocchi ad alcune misure. La soglia per i pagamenti con il Pos era stata fissata a 60 euro, ma il governo sembra intenzionato a ridurla. "Il governo, in accordo con la Commissione europea, sta ragionando sulla possibilità di portare da 60 a 40 euro la soglia per i pagamenti che si possono effettuare senza Pos", ha detto il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. E gli esercenti che non usano questo strumento per i pagamenti al di sotto della soglia fissata non sarebbero passibili di multe.

Se una delle partite della legge di Bilancio sembra vicina a chiudersi molte altre restano però aperte: dal Superbonus alle pensioni minime la maggioranza fatica ancora a trovare la quadra. Tutte questioni che saranno oggetto di emendamenti del governo, entro venerdì sera, e per i quali si cercano coperture che non dovrebbero andare a pesare sulla dote di 400 milioni per le modifiche parlamentari. Oggi, intanto, è atteso il parere di Bruxelles sul provvedimento. Il rush finale resta ad alta tensione, tra riunioni di maggioranza, tentativi di interlocuzione con l'opposizione, stop and go in commissione e scrittura e riscrittura nelle misure, .

I tempi strettissimi e le poche risorse a disposizione pesano sul cammino della legge, sempre più complicato. Per provare a stringere i tempi, la maggioranza ha ridotto il numero delle proprie proposte a una sessantina di super-segnalate. Forza Italia insiste con la detassazione per le assunzioni dei giovani e soprattutto l'innalzamento delle pensioni minime. "La pensione per gli anziani, abbiamo detto che nella legislatura la porteremo a mille euro. Bene, adesso con i pochi soldi che abbiamo possiamo cominciare a portarla a 600 euro. Poi con cento euro all'anno dovremo arrivare ai mille euro", ha detto Silvio Berlusconi alla cena di Natale del Monza, con la squadra, la società e gli sponsor, come si vede in un video sui profili social del leader di Forza Italia. "La mia idea è detassare e decontribuire le assunzioni dei giovani tra i 18 e i 34 anni".

Una misura - quella sulle pensioni minime - però molto costosa e sulla quale si starebbe valutando una soglia anagrafica a 75 anni.

Dovrebbe arrivare una modifica sul fronte del congedo parentale come richiesto da Noi Moderati: il mese in più di congedo all'80% dovrebbe essere esteso ai papà oltre che alle mamme. Noi Moderati propone, inoltre, sul fronte del Reddito di cittadinanza, propone, come spiega Maurizio Lupi di "ridurre il sostegno a 6 mesi per aggiungere ulteriori 350 milioni di euro di risparmio, risorse da destinate alle politiche attive sul lavoro e alle imprese, soprattutto tra i più giovani".

A cambiare sarà anche 18App, come annunciato anche dal presidente della commissione Cultura Federico Mollicone con la probabile introduzione di un tetto Isee. Intanto, mentre i sindacati sono sul piede di guerra con Maurizio Landini che va all'attacco ("I voucher? Paghiamoci i politici") è attesa in commissione Bilancio al Senato la riformulazione del governo sul Superbonus al decreto Aiuti quater. L'intesa raggiunta in maggioranza dovrebbe prevedere la proroga del termine per la presentazione della Cilas al 31 dicembre per ottenere l'agevolazione al 110%.