Manovra: sono 3.104 gli emendamenti presentati in commissione alla Camera

Sono 3.104 gli emendamenti presentati alla manovra, il Ddl bilancio, depositati nella commissione Bilancio della Camera entro il termine delle 16,30. Le proposte di modifica che fanno capo alla maggioranza sono 617. Quelli delle opposizioni sono 2324. Saranno peraltro 450 (200 per la maggioranza, 250 per le opposizioni) gli emendamenti “segnalati” che, a seguito delle intese definite nei giorni scorsi nell'ufficio di presidenza della Commissione, verranno effettivamente posti al voto dalla metà della settimana prossima. Le proposte di modifica sono state presentate anche dal gruppo Misto (23), dalle minoranze linguistiche (133) e ci sono 7 emendamenti approvati dalle commissioni competenti che hanno esaminato la legge di bilancio in vista dell'esame in sede referente.

La manovra verrà esaminata dall'Aula di Montecitorio a partire dal 20 dicembre, in vista del via libera definitivo da parte del Senato atteso tra Natale e il 31 dicembre.

Il gruppo che ha presentato il maggior numero di emendamenti è M5s. "Il gruppo parlamentare del Movimento5 Stelle alla Camera ha presentato circa 800 emendamenti alla Manovra per invertirne radicalmente la rotta in favore di persone in difficoltà e per una maggiore equità fiscale". Lo annunciano Francesco Silvestri e Daniela Torto, rispettivamente capogruppo e capo commissione Bilancio alla Camera M5S, preannunciando uno "tsunami parlamentare". "Il nostro obiettivo è quello di rivoluzionare i contenuti di una legge di bilancio che colpisce i cittadini più poveri e il ceto medio, taglia su scuola e sanità e favorisce l'evasione fiscale, già drammatica nel nostro Paese".