Mantovano propone un restyling nella PA: "Via i reati che paralizzano, come l'abuso d'ufficio"

“Un restyling dei reati contro la Pubblica amministrazione ci vuole. Significa togliere di mezzo fattispecie di reato come l'abuso d'ufficio, che non portano quasi mai a condanne definitive, però hanno un effetto paralizzante nel momento in cui inizia l'indagine”: l’idea la lancia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano (magistrato), intervenendo nel pomeriggio a un dibattito sulla giustizia. “Sulle stazioni appaltanti, l'ipotesi di partenza riguarda ciò che è consegnato dal testo del Consiglio di Stato, cioè il limite dei 500 mila euro come qualificazione della stazione appaltante: è un'ipotesi che è molto sostenuta dai comuni, con delle ragioni tutt'altro che infondate; ma è un'ipotesi aperta che viene lasciata all'approfondimento, nell'interlocuzione sia con l'Unione europea che con il Parlamento”.

In riferimento al Codice degli appalti, approvato in Cdm, Mantovano ha detto che “l'intento complessivo del governo, che si manifesta con una ragionevole ed equilibrata riforma dei reati contro la Pubblica amministrazione, con la riforma degli appalti e altre misure, si riassume con la formula che il presidente del Consiglio ha indicato fin dal suo insediamento con il discorso alle Camere. E cioè di non ostacolare coloro che hanno voglia di fare”.

Alfredo Mantovano ha poi aggiunto che “l'appalto integrato permette risparmio di tempo e forse, eliminando alcuni passaggi, elimina anche alcune occasioni, ma questo non significa saltare le regole. Dal punto di vista dell'abbattimento dei tempi, porre i pareri non uno dietro l'altro ma uno affianco all'altro; poi, operare una sintesi permette di guadagnare tempo. Vale in assoluto ma in un momento in cui l'inflazione ha ripreso a galoppare, è una scelta di buon senso” ha aggiunto ancora il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.