Una turista francese è morta dopo essere stata aggredita, come il marito, da uno "squilibrato" nei pressi di Rabat, capitale

del Marocco. Lo ha riferito il direttore dell'ospedale in cui la coppia è stata trasportata.

La donna, ottuagenaria, "è morta per un trauma cranico" mentre "suo marito è in condizioni stabili", ha detto la dottoressa Leila Derfoufi. Nessun motivo è stato fornito per questo attacco che avviene 48 ore prima della semifinale del Mondiale di calcio tra Marocco e Francia.