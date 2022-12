Mattarella ai Vigili del Fuoco: "La comunità vi è grata"

In occasione della giornata in cui si festeggia Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio in cui ringrazia il Corpo per il lavoro svolto a favore della comunità.

"Nei delicati scenari emergenziali e negli interventi di soccorso pubblico - scrive il Capo dello Stato - le donne e gli uomini del Corpo rappresentano da sempre un solido presidio a tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, dando concreta attuazione ai principi di solidarietà che ispirano la Carta Costituzionale, come evidenzia anche l'impegno in occasione dei recenti eventi calamitosi ad Ischia".

"Lo spirito di servizio che connota la vocazione del Corpo Nazionale, costituendone un tratto distintivo è stato testimoniato anche dal significativo apporto offerto dal Corpo durante il periodo pandemico, per il quale è stata conferita alla Bandiera la Medaglia d'Oro al Valor Civile. Le doti di umanità e abnegazione dei Vigili del Fuoco, permanenti e volontari, nonché l'accurata professionalità - scrive ancora Mattarella - costituiscono un patrimonio a vantaggio del Paese. Ne costituisce preziosa conferma l'attività delle componenti specialistiche, tra cui quella dei nuclei di sommozzatori, di cui quest'anno si celebra il settantesimo anniversario dall'istituzione".

Una presenza, quella dei Vigili del Fuoco, capillare e non circoscritta solo agli interventi di aiuto in fase di emergenza, che infatti "si caratterizza positivamente anche con la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, nonché per la tutela del patrimonio storico-artistico e per il concorso nel contrasto agli incendi boschivi, insieme alle altre componenti del sistema di Protezione Civile".

"Nel ricordare in questa circostanza quanti hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere, indirizzo un saluto cordiale a tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale, ai gruppi di volontari, ai loro familiari, con gli auguri di buona festa", conclude il Presidente della Repubblica.