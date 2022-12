"Mattatore della commedia italiana", "Se ne va un pezzo del nostro cinema": il web ricorda Lando

Anche la sua Sicilia lo ricorda con grande affetto e riconoscenza in un momento così doloroso. "La Sicilia, e Palermo in particolare, danno l'addio ad un attore che ha lasciato il suo segno inconfondibile nella storia del cinema italiano, con la sua travolgente ironia e la dirompente sicilianità che ha portato nel suo teatro, in televisione e sul grande schermo interpretando film d'autore - sottolinea il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani - La nostra terra perde un figlio prestigioso e molto legato alle proprie radici. Le mie più sincere condoglianze alla famiglia".

“Con la morte di Lando Buzzanca se ne va un pezzo di storia del cinema. Ha rappresentato Palermo nel mondo dello spettacolo, facendo ridere ed emozionare - dichiara a sua volta il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - È stato un attore versatile, sapendosi districare con maestria tra ruoli comici e drammatici, tra cinema e teatro. Ai suoi familiari rivolgo la vicinanza e il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale”.

Dura la reazione alla notizia della morte di Buzzanca della compagna Francesca della Valle: "Si è realizzato, ciò che avevo previsto e dichiarato. Nessuno è intervenuto affinché Lando fosse salvato. Le responsabilità sono molte, io non mi fermo: la verità verrà fuori": cosi' la donna all'Agi. "Aveva un'afasia, non una malattia mortale. L'abbandono è una malattia mortale", sottolinea della Valle, presidente dell'Associazione Labirinto 14 luglio che si batte per la modifica delle legge 6/04 e la difesa delle persone fragili.

Una lunga battaglia, la sua, da più di un anno su media e social, per riportare a casa l'attore siciliano, sempre definito lucido, le cui condizioni di salute erano andate via via peggiorando come denunciato dal medico di fiducia Fulvio Tomaselli, che lo aveva descritto cachettico e pieno di piaghe da decubito; dichiarazioni seguite dalle minacce di querela per entrambi per violazione della privacy da parte del figlio di Buzzanca, Massimiliano, per il quale il padre - con l'aggravarsi delle condizioni di salute - aveva invece perso lucidità.