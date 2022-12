Maxim Evstropov, pittore leader del gruppo russo “Partito dei morti”, ricercato per offesa ai fedeli

Il Ministero dell’Interno sta ricercando Maxim Evstropov, pittore leader dell’associazione artistica “Partito dei morti”, accusato di offesa ai fedeli e vilipendio alla religione.

La polizia ha effettuato perquisizioni nelle abitazioni dei membri dell’associazione e il suo gruppo è stato bloccato nel social russo VK.

“Partito dei morti” ha inscenato numerose proteste contro la guerra in Ucraina e, in particolare, contro il patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill per il suo sostegno al conflitto. I suoi membri di solito si travestono da immagine della morte e fanno rappresentazioni macabre nei cimiteri, soprattutto in quelli dove sono sepolti i militari caduti in Ucraina. Durante la scorsa Pasqua hanno esposto lo slogan: “Cristo è risorto, ma il militare di leva – no!”.

Un altro slogan è il ribaltamento dello slogan dei militari russi e del gruppo Wagner “Non abbandoniamo i nostri!”. Nella versione del “Partito dei morti” è stato trasformato in “Non abbandoniamo i nostri (ma solo i loro cadaveri)!”.