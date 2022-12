Media, Carlo III inviterà Harry e Meghan all'incoronazione

I media britannici ricordano anche che il giorno dell'incoronazione di Carlo coincide con il quarto compleanno del primogenito dei Sussex, Archie, come a supporre che Harry e Meghan potranno voler scegliere fra i due festeggiamenti.

L'incoronazione si terrà nell'Abbazia di Westminster, officiata dall'arcivescovo di Canterbury, e, qualche giorno fa, Carlo III e la regina consorte Camilla si sarebbero recati in loco per una supervisione.

La lista di invitati per l'evento storico verrà messa a punto nei prossimi mesi, e non sono ancora stati inviati gli inviti ufficiali, ma "tutti i membri della famiglia reale saranno benvenuti", fa sapere la fonte del giornale aggiungendo che il re "ama entrambi i suoi figli".

Carlo III avrebbe intenzione di invitare Harry e Meghan alla cerimonia di incoronazione , fissata per il 6 maggio 2023: è quanto riporta il tabloid britannico The Daily Mail, citando fonti di Buckingham Palace.

Né Buckingham Palace né Kensington Palace hanno sinora risposto alle affermazioni fatte nella serie, incluso che il Principe di Galles "urlò" a suo fratello e pilotò i media contro di lui.

Nelle sei puntate del documentario (le ultime tre delle quali sono andate in onda giovedì), Harry e Meghan hanno rilanciato le accuse di razzismo, raccontato i rapporti difficili del principe con il fratello e il padre, insinuato che i tabloid britannnici siano stati 'montati' contro Meghan perché lei era troppo popolare e dunque metteva in ombra William e Kate; hanno denunciato che c'è "un gioco sporco" alimentato dal Palazzo con la stampa per tenere sempre viva l'attenzione sulla Corona.

"The Firm" non risponderà neanche alle richieste pubbliche sempre più pressanti per la rimozione dei titoli della coppia.

La linea, ha raccontato una fonte, è reagire con "dignità" senza lasciarsi coinvolgere "in un ciclo senza fine" per cercare di "avere l'ultima parola" e trasmettere un messaggio di unità.

Proprio giovedì, mentre l'ultima parte del documentario veniva lanciata su scala mondiale, la Famiglia si è presentata in gran completo al concerto di canti natalizi all'Abbazia di Westminster, organizzato dalla principessa del Galles. In prima fila il futuro della monarchia: i figli di Kate e William, vestiti esattamente come i genitori, immortalati dai fotografi, mano nella mano con i genitori.