Medici in piazza a Roma: "Salviamo il Servizio sanitario nazionale"

Sono scesi in piazza a Roma sfidando il freddo e la pioggia i medici del Servizio sanitario nazionale accompagnati dallo slogan “Salviamo il nostro Ssn, vi siete già dimenticati di noi”. Hanno portato anche un albero di Natale decorato con tanti camici bianchi.

"Domani ci sarà un incontro preliminare con il ministro Schillaci, il primo ci auguriamo di tanti, dove si comprenda che non solo i medici ma i cittadini hanno bisogno del Servizio sanitario nazionale. Serve un investimento vero sui medici", ha spiegato Pierino Di Silverio, segretario dell’Anaao-Assomed che all’interno dell’Intersindacale ha promosso la manifestazione.

"La priorità vera è aprire un tavolo di confronto permanente con i sindacati di categoria, partiamo da questo - sottolinea Andrea Filippi, segretario Fp Cgil Medici - Serve un piano di assunzioni straordinario perché mancano 10mila medici ma la cosa che preoccupa è che il Ssn non è attrattivo, per cui quei 48mila medici che nel 2030 saranno in pensione non potranno essere sostituti se favoriamo i liberi professionisti”.

"Oggi siamo in piazza con i colleghi delle 7 sigle dell'intersindacale per portare la nostra solidarietà e per manifestare il nostro impegno per salvare il Servizio sanitario nazionale. Allo stesso modo, siamo solidali con i medici di famiglia Fimmg che, alle 17, visiteranno per un quarto d'ora a lume di candela, per lanciare un segnale d'allarme sulla situazione drammatica della medicina generale". Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Filippo Anelli, al suo arrivo, insieme al vicepresidente Giovanni Leoni e al segretario Roberto Monaco, in piazza santi Apostoli a Roma.

"Il disagio dei medici- spiega Anelli- è trasversale alla professione: turni infiniti, carenza di organici, burocrazia soffocante, scarso riconoscimento sociale ed economico, aggressioni e incidenti sul lavoro rendono impossibile dedicarsi ai pazienti con la dovuta serenità. Anzi, il malessere è trasversale a tutte le professioni sanitarie. Tanto che sempre più professionisti lasciano il Servizio sanitario nazionale, scegliendo il privato, laddove offre migliori condizioni di lavoro e di vita, l'estero o il prepensionamento".

"La situazione è drammatica- continua il presidente della Fnomceo- il Servizio sanitario nazionale, senza professionisti, rischia di scomparire. E, quel che è peggio, nessuno sembra accorgersene. Sembra che sia più importante costruire una struttura, acquistare uno strumento rispetto a valorizzare il capitale umano". E conclude “Il Servizio sanitario nazionale, senza le persone, senza i medici, senza i professionisti sanitari non esiste".