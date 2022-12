Meloni su Facebook: "Difendiamo le nostre scelte. Da Bankitalia un approccio critico"

Nel suo messaggio, inoltre, Meloni rivendica: "Ci è stato detto che le nostre misure sulla flat tax per le partite Iva discriminano i dipendenti. La tesi, sostenuta anche da alcuni sindacati, è che estendendo la flat tax fino a un fatturato di 85 mila euro, faremmo pagare a loro molto meno tasse dei lavoratori dipendenti. Questo è falso". Cita quindi una ricerca fatta dal centro studi Eutekne che mette a confronto le tasse che pagano gli autonomi e quelle dei dipendenti e, mostrando una tabella, cita un esempio: "Un dipendente ha 2/3 dei contributi a carico del datore di lavoro, un lavoratore autonomo si paga i contributi interamente. Io credo che si debba lavorare a un sistema in cui tutti i lavoratori hanno gli stessi diritti indipendentemente dal lavoro che fanno, questa è la grande sfida che ci diamo".

Alla richiesta di chi chiede di abolire le commissioni sui Pos la premier replica: "C'è una lettera che la Bce scrive nel 2019 all'allora ministro dell'Economia Gualtieri e ai presidenti di Camera e Senato sulle misure di abbassamento del tetto" rivela, in cui Bce fa una serie di critiche all'abbassamento del contante", definendolo "particolarmente importante per alcune categorie sociali" e unica "moneta legale" che consente ai cittadini di regolare un pagamento immediatamente senza tariffe per il suo utilizzo. "La Banca centrale dice al governo italiano di allora di fare attenzione perché la moneta elettronica ha un problema di commissioni". Poi, sottolinea: "Molti dicono 'perché non togliete le commissioni?' Perché non possiamo farlo, sarebbe incostituzionale - afferma Giorgia Meloni - la moneta elettronica è privata e lo Stato non può impedire a chi offre il servizio di guadagnarci una commissione. Questo è il motivo per cui Bankitalia fa le sue valutazioni circa il tema dell'innalzamento del tetto al contante".

A proposito delle polemiche seguite alle osservazioni della Banca d'Italia , Giorgia Meloni dichiara: "A me pare che Bankitalia in audizione alle commissioni competenti non abbia mosso particolari critiche sulle principali misure di questa manovra. Puramente c'è stata una polemica, o diciamo un approccio critico , sulle nostre misure sul tema dell'aumento del contante e l'obbligo del Pos". Ma, puntualizza: "Questa settimana l'Europa ha deciso di fissare il tetto del contante a 10 mila euro, il doppio di quello deciso dal nostro governo", ha aggiunto.

Giorgia Meloni torna a parlare sui social e a commentare gli “appunti” della sua Agenda in un video in diretta su Facebook. " Non vogliamo abolire" il bonus ai diciottenni per la cultura" spiega nel corso della sua rubrica '"Gli appunti di Giorgia", osservando che "non c'è ragione" che lo riceva "il figlio di un milionario, di un parlamentare, o mia figlia".

Non manca un passaggio sull'economia italiana "che nell'ultimo trimestre, è cresciuta di più di quella francese, tedesca e spagnola", una “buona notizia” l'ha definita la presidente del Consiglio. "È un dato che mi ha fatto molto riflettere, che deve fare riflettere tutti. Chiaramente è anche una grande responsabilità. Però dimostra che le nostre imprese anche nei momenti di difficoltà sanno fare la differenza, possono fare la differenza, soprattutto se vengono aiutate. E noi intendiamo aiutarle", ha detto ancora sottolineando che "a trainare sono soprattutto i settori del turismo e del Made in Italy, come sempre, le nostre eccellenze. C'è un grande lavoro da fare, ma significa che questa nazione può tornare a camminare. Può tornare a crescere. Soprattutto se ha un governo che la sostiene, come vogliamo fare". Nel mondo "c'è tanta voglia di Italia e di Made in Italy".

"Presenteremo un emendamento alle manovra di bilancio per estendere al 2023 anche i crediti di imposta per le aziende che assumono al Sud, per Zone economiche speciali, per le aree terremotate. Un'altra misura per la quale non era facile individuare le risorse però ci siamo riusciti", annuncia la premier. "Nella settimana appena passata, l'Unione europa ha autorizzato la proroga a tutto il 2023 di decontribuzione Sud, una misura fondamentale per assumere al Sud consentendo in pratica lo sgravio fiscale. E' una misura che noi vogliamo rendere strutturale", ha aggiunto.

Sui migranti "si parla di un cambio di rotta del governo. Assolutamente no. Il governo non intende cambiare posizione. La nostra posizione resta assolutamente la stessa: in Italia non si entra illegalmente, si entra solo legalmente, noi vogliamo combattere il traffico di esseri umani,gli ingressi illegali e le morti in mare. Non vogliamo in alcuno modo favorire i trafficanti di esseri umani", ribadisce Meloni sfogliando gli appunti della sua agenda.

"Continueremo a lavorare, ovviamente molto va fatto a livello europeo, il coinvolgimento dell'Europa è fondamentale. Abbiamo sempre rivendicato la necessità che l'Europa si occupasse di più del fronte mediterraneo, di una missione europea per bloccare le partenze. Su questo stiamo lavorando".

Polemiche e tensioni, a detta della premier, non preoccupano e non frenano il lavoro del governo. "In settimana ci sono state polemiche, si è stabilito un clima anche non piacevole, ma noi non ci facciamo spaventare, difendiamo le nostre scelte e andiamo avanti".