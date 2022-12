Meloni: "Il governo italiano è indignato" di fronte all'esecuzione del manifestante iraniano

"Il governo italiano è indignato di fronte alla condanna a morte di Moshen Shekari, giovane che si era unito alle manifestazioni per la libertà in Iran. Questa inaccettabile repressione da parte delle autorità iraniane non può lasciare indifferente la comunità internazionale, e non potrà fermare la richiesta di vita e libertà che viene dalle donne e dai giovani iraniani". Arriva così in una nota la reazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

L'esecuzione capitale del giovane Shekari (23 anni), arrestato per aver partecipato alle proteste antigovernative in Iran e impiccato oggi all'alba, primo manifestante a scontare la massima pena di cui si abbia notizia, ha prodotto aspre reazioni dalle cancellerie di tutto il mondo occidentale, Italia compresa.

Usa: "Escalation sinistra dei tentativi del regime per eliminare tutte le critiche e reprimere le manifestazioni"

Dure condanne sono arrivate anche dalla Francia, dalla Germania e dalla Gran Bretagna. Per Washington si è trattato di "una escalation sinistra dei tentativi del regime per eliminare tutte le critiche e reprimere le manifestazioni". Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha twittato che gli Stati Uniti "riterranno il regime iraniano responsabile della brutale violenza che infligge al suo stesso popolo".

Per il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani, la condanna di Shekari rappresenta un punto di non ritorno. "In Iran la prima condanna a morte di un manifestante dall'inizio delle proteste è un punto di non ritorno. L'Italia e il suo governo esprimono forte condanna. Continueremo in ogni sede, con le nostre pressioni diplomatiche, a difendere la libertà e i diritti umani violati da Teheran".

L'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, si è detto "inorridito dall'esecuzione di Mohsen Shekari, la prima eseguita in relazione alle proteste in Iran. Discuteremo dell'Iran al Consiglio Esteri (di lunedì) con i ministri dell'Ue, con un'enfasi sulla gestione delle proteste da parte delle autorità e sulla necessità di rispettare i diritti fondamentali. L'Ue è contro la pena di morte in ogni circostanza".