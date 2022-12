Eu Med-9: Meloni influenzata salta il vertice di Alicante, al suo posto il vicepremier Tajani

A causa di uno stato influenzale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, non potrà essere presente al vertice Eu Med-9 di Alicante. La delegazione italiana sarà guidata dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Al vertice Euromediterraneo (Eu Med-9) nella città spagnola in primo piano, come da agenda, c'è il tema della crisi energetica, anche in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Ma sullo sfondo a pesare ancora una volta è la questione dei migranti e, soprattutto, le conseguenti tensioni con la Francia di Emmanuel Macron. Al summit oltre ai padroni di casa spagnoli e all'Italia anche Francia, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia e Croazia. La premier era attesa in tarda mattinata per partecipare a un pranzo con gli altri leader, al suo posto dunque il vice Tajani parteciperà alla riunione dalla quale, in serata, dovrebbe essere diffusa una dichiarazione congiunta dei 9 Paesi.

Il tema centrale, appunto, è il caro energia. Presenti anche la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel che parteciperanno a una iniziativa con Sanchez, Macron e il portoghese Antonio Costa sull'interconnettore energetico sottomarino tra Barcellona e Marsiglia, il progetto H2Med.