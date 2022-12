Meloni: mi fido dei miei alleati. Presidenzialismo e riforma giustizia sono una priorità

La conferenza di fine anno della premier Giorgia Meloni si apre con il commento sul via libera definitivo alla legge di bilancio da parte del Senato. Un'approvazione definita "non facile", una "manovra politica scritta in tempi molto rapidi". Pur investendo "gran parte delle risorse sulla priorità del caro bollette siamo riusciti a mantenere o a iniziare a mantenere gli impegni presi", dice la presidente del consiglio rispondendo alle domande dei giornalisti.

La legge di bilancio è stata approvata in Cdm "in un'ora. Ho fatto parte di altri governi e ricordo dibattiti molto più articolati e accesi. Era una legge di bilancio che non lasciava molto alle legittime rivendicazioni dei ministri". Così la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno. Abbiamo messo "tutte le risorse che avevamo sulle grandi misure a cui volevamo dedicarci", ha rimarcato Meloni, sottolineando il fatto "che la manovra è stata approvata un giorno in anticipo rispetto agli ultimi due anni".

"Mi fido dei miei alleati al governo. A di là dei dibattiti naturali all'interno di una maggioranza, e delle sfumature diverse nei programmi dei singoli partiti, c'è visione comune. È normale che ci sia dibattito. Poi contano i fatti", ha detto la presidente del Consiglio, parlando dei rapporti nella coalizione dopo la manovra. "Trovo un clima assolutamente positivo nella maggioranza, non posso lamentarmi e non lo dico per fatto dovuto".

Covid: "Per quanto accaduto in Cina ci siamo mossi immediatamente: abbiamo disposto il tampone per tutti quelli che vengono dalla Cina , ma è efficace se viene presa da tutta l'Ue. Per cui abbiamo scritto a Bruxelles.

Ci aspettiamo che l'Ue voglia operare in questo senso. Abbiamo bisogno di capire se quello che sta arrivando è coperto dai vaccini o no. Dei primi casi sequenziati di Covid su persone provenienti dalla Cina 15 sono di variante Omicron, già presente in Italia, e questo dovrebbe essere abbastanza tranquillizzante. Il caso cinese lo dimostra: lavoro su responsabilità e non coercizione: situazione abbastanza sotto controllo". Afferma la premier. "Penso a un osservatorio sul Covid", ha aggiunto. C'è "la campagna del governo che invita alla vaccinazione soprattutto gli anziani e i fragili che sono i soggetti più a rischio e su cui mi sento di fare un invito più deciso" a vaccinarsi. "Per gli altri - ha aggiunto Meloni - l'invito è di rivolgersi al medico che ne sa qualcosa più di me".

Lavoro: “Credo che creare le condizioni per migliorare la qualità del lavoro in Italia sia materia che riguarda soprattutto il tema della crescita economica. Bisogna cioè mettere le persone nelle condizioni di assumere. E noi ci stiamo muovendo esattamente in questo senso, togliendo alcuni cavilli che sono per noi controproducenti per dare dei segnali sulla detassazione. Abbiamo, per esempio, previsto una misura che riguarda la decontribuzione totale per chi assume a tempo indeterminato”, ha detto Giorgia Meloni convinta che occorra ''creare le condizioni per assumere" perché la povertà ''non si abbatte per decreto".

Reddito di cittadinanza. Meloni ha poi sottolineato come il governo abbia sette mesi di tempo per riformare le politiche attive del lavoro, utilizzando i fondi europei. "I percettori di reddito di cittadinanza tra 18 e 59 senza figli a carico continueranno a percepirlo per 7 mesi perché vogliamo affrontare la sfida della possibilità di aiutarli a trovare un posto di lavoro, quando vogliono. Come si fa? Mentre spendevamo 8-9 mld per dare il reddito di cittadinanza a persone perfettamente in grado di lavorare, l'Italia non spendeva 8 mld del fondo sociale europeo, che devono essere utilizzati per la formazione, anche con un rimborso spese. Abbiamo 8 mld non utilizzati per la vecchia programmazione, 13 mld della nuova e il Pnrr prevede risorse. Immagino un meccanismo nel quale quando ci si reca in un centro per l'impiego o in una realtà privata, quel soggetto sia in grado di indicarmi dove è richiesto il lavoro e chi mi forma". Quella formazione va fatta "con il Fse".

Fisco: "Confermo che sulla riforma fiscale vogliamo andare avanti secondo direttrici visibili già in manovra finanziaria con le poste in bilancio" ha detto precisando che tra "le direttrici su cui la riforma si deve muovere ci sia il taglio del costo del lavoro e su questo si deve fare molto di più". "Abbiamo dato un segnale con il taglio del cuneo fiscale, ma su questo vorrei andare avanti. Il secondo obiettivo , ha continuato, è la "tassazione che tenga conto della composizione del nucleo famigliare. Consideriamo il tema del sostegno alla genitorialità una priorità ed anche la tassazione deve tenerne conto". Per Meloni la questione ha anche rilievo "sulla tenuta del welfare". Il terzo obiettivo, infine, è quello di promuovere una " tassazione che incentivi di più chi si mette in gioco e crea ricchezza: il tema - ha concluso - è più assumi e meno paghi".

Sui reati fiscali: "I condoni non ci sono nella nostra legge di bilancio: chiediamo a tutti di pagare il dovuto, con una maggiorazione, consentendo una rateizzazione. Abbiamo stralciato solo le cartelle inferiori ai mille euro con più di 7 anni perché costa più la riscossione che lo stralcio", ha detto la presidente del Consiglio. Quanto alla norma sui reati fiscali, "non c'è in legge di bilancio, non abbiamo fatto quello che ha fatto Renzi nel 2014. Ma penso che per chi dichiara e non versa, che non è secondo me chi vuole fregare lo Stato ma chi non ce l'ha fatta, penso sia abbastanza normale che quando io decido di pagare, con la maggiorazione, io abbia pagato il mio debito dello Stato". Meloni ha poi ricordato che nella manovra "c'è l'assunzione di 3.900 nuovi funzionari per l'Agenzia delle entrate, la norma contro le aziende 'apri e chiudi'. Cose di buon senso, che non favoriscono l'evasione ma anzi vanno nella direzione opposta".

Pnrr: "Sono contenta che l'Italia sia riuscita a raggiungere tutti e 55 gli obiettivi previsti per richiedere la tranche di 19 miliardi di euro. Quando siamo arrivati erano stati conseguiti 25 obiettivi su 55, quindi abbiamo lavorato per terminare gli altri 30. Direi che questa staffetta ha funzionato".

Meloni avverte però che "ora arriva la parte difficile del piano perché il grosso fatto finora era programmazione e riforme, la parte su carta, mentre ore c'è la parte complessa in cui questi obiettivi devono diventare cantieri". Le difficoltà, ha aggiunto, deriva "dall'aumento dei costi e dal fatto che il piano è stato scritto prima del conflitto in Ucraina, in un mondo diverso dalle priorità di oggi". "C'è lo strumento del Repower EU molto interessante che penso vada mediato con il Pnrr per affrontare le priorità e lavorare sul tema dell'aumento dei costi delle materie prime", ha proseguito. "Non è un lavoro facile, è molto complesso - ha sottolineato Meloni - è forse la questione alla quale stiamo dedicando più tempo come governo, credo sia l'occasione per darci delle priorità strategiche che non avevamo". "Costruivamo ponti in 10 giorni 2000 anni fa, forse anche oggi qualche opera pubblica la riusciamo a mettere a terra", ha concluso.

Giustizia: Per la premier "la riforma della giustizia è una priorità, per farla serve un governo coraggioso e deciso, e coraggio e decisione non ci difettano". "Credo - ha aggiunto Meloni - che il governo, mettendo insieme le varie anime della maggioranza, abbia una visione equilibrata su questa materia. Intanto abbiamo scelto un ottimo ministro della Giustizia, coadiuvato dai partiti della maggioranza, ed è molto deciso ad andare avanti. Nei prossimi mesi lavoreremo per la riforma della giustizia con capisaldi noti, come la separazione delle carriere, e credo che questo possa aiutare l'Italia da vari punti di vista, che possa aiutare investimenti, il Pnrr, il rapporto tra Stato e cittadino".

Per quanto riguarda le intercettazioni Meloni le ha definite “uno strumento straordinario a sostegno della magistratura, ma ne va limitato l'abuso. Anche per evitare il corto circuito nel rapporto tra intercettazioni e media: abbiamo visto intercettazioni senza alcuna rilevanza penale finite sui quotidiani e non credo sia giusto in uno stato di diritto”. "Abusi ci sono stati e vanno corretti - ha aggiunto - le norme che vogliamo fare vogliono garantire lo stato di diritto: certezza della pena per i condannati, certezza del diritto per gli innocenti".

La premier ha poi attaccato le opposizioni: "Io la morale da chi ha liberato i boss mafiosi al 41 bis con la scusa del Covid, ha impedito che la Corte dei Conti mettesse bocca sulle spese legate alla pandemia e ha approvato il condono di Ischia, non me la faccio fare. Ognuno risponde alla propria coscienza. La mia carriera politica è ispirata a Borsellino, e sono fiera che il primo provvedimento di questo governo sia stato contro la mafia, e cioè salvare l'ergastolo ostativo. Mi dispiace aver visto un'opposizione così dura su un provvedimento di questo genere: si è tentato in tutti i modi di impedire la conversione del decreto, fingendo di non sapere che ci saremmo trovati con un buco sulla lotta alla criminalità organizzata. La mia e la nostra battaglia contro la mafia sarà a 360 gradi".

Difesa: “L'impegno di spesa al 2% del Pil assunto in sede Nato è un impegno nel quale in Ue e nell'Alleanza Atlantica tutti cercano di tenere fede il più possibile. Al di là della facile retorica che si può fare sul tema dei soldi spesi in armi, il punto di questa materia è che la libertà delle nazioni ha un costo”, ha detto Giorgia Meloni confermando "la volontà di mantenere gli impegni presi".

Iran: Quanto sta accadendo in Iran "è inaccettabile", ha detto la presidente del Consiglio "e per questo ho concordato con Tajani la convocazione dell'ambasciatore. L'Italia non intende tollerare oltre. Finora abbiamo avuto un approccio dialogante ma se queste repressioni non dovessero cessare e non si dovesse tornare indietro sulla pena di morte a innocenti, l'atteggiamento dell'Italia dovrà cambiare e questo dovrà essere oggetto di interlocuzione con gli alleati".

"Sono stata colpita dalla storia di questa campionessa di scacchi che decide di partecipare al mondiale di scacchi togliendosi il velo al cospetto del mondo. Mi ha fatto riflettere. Siamo abituati a gesti simbolici ma, di solito, i nostri non hanno conseguenze potenzialmente così gravi come quelle che potrebbe avere questo. Questo riguarda lei e altri che in Iran stanno facendo gesti simbolici, sapendo che possono pagare prezzi altissimi. Questo deve farci riflettere sul valore della libertà, che noi diamo per scontata".