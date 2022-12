Meloni: "Europeizzare i rimpatri, da soli non possiamo gestire i flussi dei migranti"

Spetta alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiudere i lavori dell’ottava edizione dei Med-Dialogues 2022 a Roma. Il suo intervento è soprattutto un appello alla cooperazione per gestire i flussi migratori.

"L'Italia è fortemente impegnata con questo governo a rafforzare il suo ruolo nel Mediterraneo. Siamo consapevoli di come solo creando uno spazio di prosperità condivisa potremo attraversare in modo efficace le troppe sfide epocali, dalla salute, alla sicurezza alimentare, ai cambiamenti climatici", ha detto la presidente del Consiglio.

“Una solida geopolitica del dialogo si può costruire e consolidare nell'area solo muovendo dalla consapevolezza delle nostre identità culturali e valoriali, dalla constatazione che la nostra prosperità non è possibile se non c'è anche quella dei nostri vicini. Come ho detto all'insediamento, l'italia si fa promotrice di un piano Mattei per l'Africa - ha proseguito la premier - un modello virtuoso di collaborazione tra l'Unione europea e le nazioni africane, con un approccio che, prendendo esempio da un grande italiano come Enrico Mattei, non abbia una postura predatoria nei confronti delle altre nazioni, ma invece collaborativa e rispettosa dei reciproci interessi".

Il focus sui migranti e la gestione dei rimpatri

“Con oltre 94mila sbarchi da inizio anno - ha proseguito Meloni - l'Italia sta sostenendo finora l'onere maggiore in tutta Europa sui migranti”.

"Come l'Italia rivendica da tempo: noi, da soli, non possiamo gestire un flusso che ha assunto dimensioni ormai ingestibili. Ci vuole più Europa sul fronte sud, da soli non possiamo gestire un flusso di tali dimensioni - ha aggiunto - .Occorre che l'Europa realizzi con urgenza un quadro di cooperazione multilaterale, con un incisivo contrasto ai flussi illegali. Tassello indispensabile è l'europeizzazione nella gestione dei rimpatri".

"Il Mediterraneo - ha continuato la presidente del Consiglio - ha bisogno di essere percepito prevalentemente come una comunità di destino, come luogo di incontro tra identità nazionali e non - come troppo spesso è accaduto negli ultimi anni - come un luogo di morte causata da trafficanti di vite umane".

L'attenzione della premier si è poi focalizzata sulla Libia: "La stabilizzazione della Libia rappresenta una delle più urgenti e delicate priorità di politica estera e di sicurezza nazionale, anche in ragione dell'impatto che una protratta instabilità può avere in termini di flussi migratori e di sicurezza degli approvvigionamenti energetici per tutta l'Europa. Rinnoviamo il nostro invito agli attori politici libici. Solo un processo a guida libica, con il sostegno dell'Onu, può portare a una soluzione".